"La cicatrice del ghetto ebraico e l’anima spaccata di fra’ Svampa"

È tra i pochissimi autori italiani che vive di scrittura, a conferma che quello di autore è un mestiere fatto di tecnica, dedizione e della capacità di non replicare se stessi e i propri personaggi, come l’inquisitore Girolamo Svampa, protagonista de Il pozzo delle anime, da oggi in libreria per Einaudi. Ambientato nella Ferrara Ebraica del 1626, si snoda attorno a uno spirito malvagio che si aggira per l’ex capitale estense. Al frate domenicano affascinato da un’intrigante Margherita Basile, il compito di fare chiarezza.

Grazie a quali fonti ha ‘rivisto’ la Ferrara del 1600 considerando che negli anni si è acuita la sua propensione a osservare attraverso la lente dell’arte?

"Le mie fonti di documentazione sono molteplici, dalla storiografia del periodo alla saggistica contemporanea, senza escludere quelle iconografiche che vanno dall’arte vera e propria ai tracciati urbanistici dei libri a stampa. È emersa una città labirintica, compatta e frammentata. Lontana dai fasti estensi, adombrata dalla presenza dei cardinali legati della Santa Sede e segnata dalla cicatrice del ghetto ebraico, che vede chiudere i suoi cancelli proprio nell’anno in cui si ambienta il mio romanzo".

Come ha affrontato l’elemento seicentesco della razionalità, in un tempo, il nostro, che sembra cedere all’emotività?

"A mio parere razionalità ed emotività sono concetti solo all’apparenza contrapposti. Le persone più emotive sono infatti quelle che usano nascondere – o addirittura proteggere – i sentimenti dietro una cortina di ragionamenti, entrando non di rado in conflitto con loro stessi. Credo che queste parole ben si adattino a cogliere lo spirito del Seicento, diviso com’è tra la lucida rivoluzione del pensiero cartesiano e le espressioni di un’arte religiosa a tratti drammatica, a tratti visionaria. Nella sua apparente freddezza, il Secolo di Ferro è estremamente emotivo. E altrettanto potrei dire del protagonista del mio romanzo: fra’ Girolamo Svampa, un’anima spaccata in due".

Acquistano sempre più peso le figure femminili. Arriveremo a un Marcello Simoni che le rende protagoniste assolute?

"È sempre una grande sfida ‘costruire’ personaggi femminili svincolati dai cliché proposti da molta narrativa contemporanea. Io cerco donne forti e imprevedibili. Non a caso ho proposto ai miei lettori figure come la Joséphine Flamant della Selva degli impiccati e Margherita Basile, che ritorna nel Pozzo delle anime. Sogno di scrivere un giorno non molto lontano un thriller che abbia come protagonista una donna del genere".

Camilla Ghedini