La ciclovia della memoria è realtà: "In bici i Comuni colpiti dal sisma"

Da Bondeno fino a Gualtieri e Boretto in bicicletta attraverso un percorso suggestivo e pieno di significati, che testimonia la resilienza di territori ricchi di tradizioni che hanno saputo resistere al terribile terremoto dell’Emilia del 2012 e rialzarsi. Fa passi avanti l’ipotesi di unire latitudinalmente con una ciclovia i comuni del cratere che vanno dall’Alto ferrarese alla Bassa reggiana, attraversando i comuni dell’Area Nord modenese. Il percorso, già soprannominato "Cispadana ciclabile", in realtà è stato concepito come una "Ciclovia della memoria" per collegare tutti i comuni del cratere sismico, tanto che venne lanciata l’idea proprio in occasione del decennale del terremoto dell’Emilia. In questi giorni grazie a un’interrogazione presentata in Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman) si è fatto il punto sullo stato di avanzamento del progetto, di cui è già pronto lo studio di fattibilità e da settembre molti tratti sono stati candidati dai rispettivi comuni al finanziamento per poter procedere con la realizzazione. Sono tre le province e 15 comuni coinvolti, i cui 147mila abitanti saranno uniti da 128 chilometri di Ciclovia. Ma, soprattutto la nuova arteria ciclabile porrà i territori coinvolti in interconnessione con ciclovie europee, regionali e provinciali e due stazioni ferroviarie. Molti tratti, circa il 60 %, sono già esistenti o in fase di realizzazione. "L’opportunità che il progetto profila – sottolineano dal modenese - è dotare l’area vasta colpita dal sisma del 2012 di un attrattivo asse cicloviario, valorizzandone la ricostruzione sotto il profilo storico, ambientale, turistico".

Alberto Greco