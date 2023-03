’La ciliegina sulla torta’ inaugura in via Garibaldi con una nuova gestione

Si chiama "La ciliegina sulla torta" ed è il nome scelto per la nuova incarnazione di "Dolce & Salato", storico locale celeberrimo anche al di fuori dei confini portuensi, punto di riferimento per i buongustai una sosta, rifocillarsi con un caffè, dei pasticcini, torte, tramezzini ma anche cibi salati.

Il locale aveva chiuso i battenti prima di Natale per la decisione del figlio della titolare di cercare un’occupazione meno impegnativa e dedicarsi di più alla famiglia, e alla titolare Doriana Biolcati di passare la mano dopo cinquantatré anni filati dietro il bancone.

Il testimone è passato a Jessica Stabellini, una pasticcera di poco più di trent’anni, figlia d’arte, è di San Bartolomeo in Bosco ma si è trasferita a Portomaggiore per seguire il compagno Andrea Tani, l’imprenditore che ha seguito le gesta del padre Lucio e porta avanti con successo l’Amadeus Pub a Ripapersico oltre all’attività di cucina del distributore di carburanti Tamoil sulla superstrada. L’inaugurazione si terrà oggi alle 10.30. Gli avventori troveranno Jessica e tre collaboratori, due donne e un uomo. La sede non cambia, sempre in via Garibaldi, in pieno centro. Per il momento funzionerà solo come pasticceria e bar, ma non si esclude di avviare anche l’attività di ristorazione, come si faceva un tempo, quando era meta per tanti buongustai.

Franco Vanini