La Circonvallazione è realtà. Ok al progetto definitivo

Il Consiglio comunale si è aperto lunedì sera con un minuto di raccoglimento richiesto dalla presidente Anna Marchetti, per ricordare i carabinieri che hanno perduto la vita durante l’adempimento del loro dovere. Si entra, quindi, nel vivo, partendo dalla viabilità. Nello specifico, una delibera approvata dal Consiglio comunale ha praticamente spianato la strada alla realizzazione della Circonvallazione Ovest. Un atto decisivo, con il quale l’assise ha approvato il progetto definitivo, la localizzazione dell’opera e l’apposizione di un vincolo espropriativo. Assieme ad una variante localizzativa e ad alcune controdeduzioni. Risulterà pertanto necessario procedere con l’aggiornamento del progetto e degli elaborati tecnici, secondo le prescrizioni contenute nei pareri pervenuti.

Se la progettazione è stata finanziata dal Municipio, la realizzazione dell’opera vera e propria arriva dai fondi Fsc, arrivati tramite la Regione, e che ammontano a poco meno di 5 milioni di euro: per la precisione, 4 milioni e 928 mila euro è l’importo complessivo. "Una di quelle delibere che, raramente, si vedono per la loro importanza – l’ha definita il sindaco Simone Saletti –. Si tratta del terzo stralcio dell’opera, dopo i due precedenti (via Rolando Malaguti, la rotatoria annessa e il nuovo ponte di Borgo Scala; ndr) finanziati con la cessione del fondo Zanluca, attraverso le amministrazioni Fabbri e Bergamini. Questo è il completamento dell’unione delle due provinciali, con fondi comunitari, approvato anche dalla giunta provinciale presieduta da Daniele Garuti. Un’opera che interessa il Quartiere del Sole, che racchiude quasi la metà dei residenti del capoluogo, togliendo il traffico pesante e favorendo il tessuto imprenditoriale. Un obiettivo – lo ha dichiarato Saletti – affatto scontato, che è un motivo di orgoglio per chi ha lavorato per il bene del territorio".

La fase degli “accordi bonari” per la cessione dei terreni è arrivata a conclusione. L’opera prevede anche il superamento dei canali in zona e i collegamenti viari. Il risultato finale atteso è quello di migliorare la sicurezza viaria e la mobilità delle merci, creando un’alternativa rispetto ai tracciati storici, con una riduzione dei tempi di percorrenza. "Questa è una tappa fondamentale per la circonvallazione di Bondeno, lo dico dopo avere vissuto come amministratore i due precedenti stralci. Sono soddisfatto del fatto che tutti gli enti che hanno partecipato hanno dato una valutazione positiva: è un elemento di garanzia sull’opera", dice il capogruppo di “Fdi Bondeno 2030”, Luca Palcaldi.

Claudia Fortini