La circonvallazione si colora di verde

E’ al via la riqualificazione delle aree verdi della circonvallazione di Cento. Un’area per la quale in diverse occasioni i cittadini hanno parlato di fioriere rotte e incuria. Il Comune ha dato il via a un intervento di valorizzazione dell’area, con installazione di nuove alberature e arredo urbano. "Decoro e cura del verde per migliorare la fruibilità dell’area – dice il vicesindaco Vito Salatiello – a contorno del nostro centro storico. Grazie a Cmv Servizi per l’importante lavoro". È prevista per lunedì, meteo permettendo, l’avvio del cantiere di riqualificazione della circonvallazione del capoluogo, nei tratti compresi tra le vie I Maggio, IV novembre e XX settembre. Un’area limitrofa al centro storico, interessata da forti volumi di traffico e da un altrettanto frequentato anello pedonale sopraelevato. Sarà quest’ultimo ad essere interessato dalla sostituzione delle precedenti installazioni verdi e arredo urbano.

"Con la nuova vegetazione e gli arredi urbani che verranno installati, quest’area sarà valorizzata sia funzionalmente che esteticamente: sostituiremo le vecchie fioriere, ormai deteriorate, e sistemata la pavimentazione – riprende Salatiello – verranno messe a dimora oltre 110 piante, tra cespugli e giovani alberi. Per quanto riguarda l’arredo urbano, verranno installate otto panchine e cinque cestini". Zona che tra l’altro sarà teatro dell’arrivo della tappa 13 del Giro d’Italia 2024, venerdì 17 maggio, e che dunque sarà possibile mostrare nel pieno della sua bellezza dando anche un’area accogliente ai turisti che arriveranno a Cento in occasione della Corsa Rosa, stazionando proprio sulla circonvallazione che da Porta Pieve va verso via Ferrarese.

"Con questa riqualificazione, siamo sicuri che si darà valore a questo anello pedonale e stradale attorno al nostro centro storico – conclude il vicesindaco – Si tratta di un primo intervento sostanzioso che l’amministrazione mette in campo per rendere sempre più verde il territorio: nei prossimi mesi annunceremo alcuni altri importanti investimenti, sempre in quest’ottica. Ringrazio per la collaborazione e il prezioso lavoro Cmv e la cooperativa sociale Città verde". Questi lavori richiederanno anche piccoli disagi. Presso la pista ciclo-pedonale di via 1° Maggio, dal 6 al 10 novembre, e comunque sino al termine dei lavori, con orario dalle 7 alle 17, per effettuare la rimozione delle fioriere e le conseguenti lavorazioni, è dunque istituito un divieto di sosta per tutti i veicoli, in 4 stalli di sosta adiacenti la pista ciclo-pedonale, ubicati nello specifico di fronte ai civici 15, 19, 29, 35, 45, 4749, 53 di via 1° Maggio.

Laura Guerra