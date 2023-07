La Cisl e la partecipazione al lavoro Al via le firme per la proposta di legge

Nella cornice del consiglio generale della Cisl di Ferrara, allargato a tutti i componenti gli organismi direttivi delle federazioni di categoria, a tutte le delegate e delegati, con la partecipazione del segretario confederale nazionale Ignazio Ganga e del segretario generale Emilia Romagna Filippo Pieri, si avvia ufficialmente la campagna raccolta firme sull’intera provincia a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare ’La partecipazione al lavoro – per una governance d’Impresa partecipata dai lavoratori’. L’appuntamento è per domani dalle 9 alle 13.30 all’auditorium Hera di via Diana 40, a Cassana, "In una fase in cui la politica e i partiti – spiega la segretaria generale Ust-Cisl Ferrara Bruna Barberis – cominciano a discutere di riforme costituzionali la Cisl invita a discutere anche di partecipazione così diamo finalmente attuazione all’articolo 46 della nostra carta costituzionale. La società a cui puntavano i nostri padri costituenti era fondata su un diritto di cittadinanza che definiamo attiva, ispirata al principio di giustizia, uguaglianza, fratellanza individuando nella partecipazione dei lavoratori alle imprese un traguardo da raggiungere perché la democrazia si completi. Le imprese che creano lavoro devono essere libere di operare in modo da produrre profitto e ricchezza patrimoniale, ma da sole non sono in grado di assicurare né la corretta redistribuzione della ricchezza prodotta, né, soprattutto, la responsabilità sociale necessaria. È in questa visione ideale e al contempo pragmatica del lavoro che nasce l’art. 46: l’elevazione del lavoratore a collaboratore dell’impresa con l’intento di dare progressività alla norma fino a una sua piena evoluzione nella partecipazione, responsabilizza i lavoratori nel buon andamento dell’azienda e allo stesso tempo realizza una dimensione di capitalismo in cui il portatore di risorse finanziare non può prevaricare l’interesse delle persone e della società. La partecipazione oggi – contnua Barberis – incrocia tutte le grandi sfide che il paese ha davanti, ci consente di migliorare ad aumentare salari e retribuzioni, a stabilizzare e a qualificare il lavoro, a recuperare quote di produttività, a lavorare sul tema della sostenibilità sociale, sulla riduzione dell’orario di lavoro ad investire sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e a contrastare le delocalizzazioni". Secondo la segretaria generale, la proposta di legge sulla partecipazione della democrazia economica aiuta ad innovare le relazioni sindacali, a migliorare la contrattazione collettiva, a far crescere autenticamente una migliore cultura partecipativa nei luoghi di lavoro e di questo il paese ha bisogno". "I tempi – conclude – sono maturi: per Cisl è importante lanciare questo forte segnale sulla partecipazione e invitiamo i cittadini ad unirsi alle nostre iniziative sottoscrivendo la proposta di legge".