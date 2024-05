La città abbraccia la corsa rosa: "Scritta una pagina di storia"

CENTO

"Tutti insieme abbiamo scritto una pagina di storia per la città. E grazie alle migliaia di persone che hanno invaso la città". E’ contento il sindaco Edoardo Accorsi davanti a una Cento accogliente, festosa e rosa, in una giornata da incorniciare. Rosa e bici nelle vetrine, dolci, bignè rosa, biscotti col logo del Giro e piatti a tema poi ancora, corso Guercino con bancarelle e in piazza, Bimbilacqua per ricordare il progetto di cure palliative pediatriche per Cona, poi Proloco con il punto gastronomico sfornando gnocchini e tigelle e poco distante il parcheggio per le bici per scansare il traffico. E via verso piazzale Bonzagni con Giroland, il villaggio sponsor del Giro dove in tantissimi si sono fatti la foto con il Trofeo Senza Fine, giocato per portarsi a casa gadget, divertiti con lo spettacolo della carovana e intanto seguire sul maxischermo la corsa mente sul palco salivano le squadre locali amatoriali di ciclismo. E insieme a Wolfie,mascotte del Giro, si aggirava anche Topo Gigio, attirando grandi e piccini. Al Giro ha dato sfoggio anche il carnevale con a Porta Pieve le maschere di Fantasti100 e Toponi e nell’area di piazzale Bonzagni, il volto di Marco Pantani, l’aviatore dei Mazalora e il soldato romano dell’associazione carnevalesca Ragazzi del Guercino. In via Ferrarese, invece, hanno sfilato gli abiti storici delle Antiche Terre del Gambero mentre sul palco premiazioni, ecco l’emozione dei bimbi della 5A dell’IC Guercino vincitori del concorso Biciscuola e i giovani atleti della ‘primi sprint’ svolta proprio sul traguardo del Giro. Una città che ha visto arrivare migliaia di persone su quei 2 km di corsa, parlando tanti dialetti diversi ma anche lingue straniere. E’ il caso della coppia sudafricana che si è fermata a Cento per poi fare l’accoppiata oggi con le prove a Imola della Formula 1. O della coppia di americani che, nel loro giro dalla Toscana a Venezia, si sono fermati a Cento per il Guercino sostando a vedere anche il Giro o gli olandesi. Poi ancora tanti stranieri da Germania, Chile, Colombia.