La città al setaccio: espulsioni e arresti

Arresti, denunce ed espulsioni. Hanno portato a diversi risultati le quattro giornate consecutive di controlli svolti dalla polizia di Stato con il supporto degli agenti del Reparto prevenzione crimine di Bologna. Nel complesso, durante il servizio svolto tra il centro storico e il Gad, sono state identificate 185 persone di cui 139 di origine straniera. Tre sono state denunciate in quanto due di loro erano entrate in Italia in maniera irregolare, mentre la terza era ritornata dopo un’espulsione. Sempre nell’ambito della medesima attività, gli agenti hanno arrestato due stranieri colpiti da ordini di carcerazione, uno per spaccio e l’altro per reati contro il patrimonio. Quattro, invece, i soggetti espulsi in quanto non in regola con le norme di soggiorno. Uno è stato accompagnato direttamente all’aeroporto di Fiumicino per il rimpatrio. Un ulteriore straniero è stato infine scortato al Centro di permanenza per i rimpatri di Bari.

Il bilancio. Nel corso del 2024, la polizia ha eseguito 113 arresti e 756 denunce. Un dato che fa registrare un incremento rispetto all’anno scorso rispettivamente del 27% e del 4%. Nel solo mese di gennaio, inoltre, la divisione Anticrimine, a seguito dell’attività svolta dalle volanti, ha emesso quattro avvisi orali, quattro fogli di via obbligatori e tre ammonimenti, confermando l’incremento dell’attività in materia di misure di prevenzione già peraltro registrata nel corso dello scorso anno.

re. fe.