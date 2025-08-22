La città che non chiude mai. Agosto con le serrande alzate: "I clienti ci sono. Segno più"

E c’è chi in questo agosto, non così deserto, non ha chiuso mai. Negozi di generi alimentari e di abbigliamento, tabaccherie e bar che alla ferie hanno rinunciato o quasi. Sotto i colpi della crisi magari, soprattutto per tenere viva una città. E’ l’ultima faccia delle ferie, qualche giorno qua e là, un po’ al mare, un po’ in montagna, magari in qualche città d’arte. Ma soprattutto a casa o in bottega, perché alla fine i clienti ci sono stati sempre. Non solo anziani, anche ragazzi che hanno assaporato la città d’agosto. "Il periodo migliore", spiega Giacomo, con la fidanzata a fare spesa al market della porta accanto.

"Siamo rimasti aperti per ferragosto e lo siamo tutte le domeniche. In pratica non chiudiamo mai, per le ferie ci alterniamo e così chi abita in centro ha un punto di riferimento, può fare la spesa", così parla Saverio Alagna, direttore del Conad in via Garibaldi, a due passi dalla piazza, dal municipio, dalla cattedrale. Innamorato del lavoro, tra gli scaffali, alla cassa a dare una mano al personale. Al suo fianco Francesco e Dennis Alagna responsabili del punto vendita. Come una famiglia. Saracinesche alzate, ad oltranza, questo il filo rosso dell’estate consegnate alle cronache per il balletto spiagge piene, spiagge vuote. "Il 15 agosto ha chiuso solo la Coop (nel contratto hanno ottenuto la chiusura durante le festività). Aperta invece la Coop al mare perché si trova in una zona balneare. Per il resto tutto aperto", conferma Silvia Montagnoli, funzionaria Filcams Cgil. Spesa e carrelli nei supermercati Lidl (vicino al grattacielo); Conad di Cento, Comacchio e via Garibaldi, in centro a Ferrara; Md di via Eva e Adamo; Eurospin in Porta Catena – per citarne alcuni –, Penny market in via Darsena e via Comacchio. Luci accese non solo nei market e iper. Giusi Indelicato crea vestiti, le mani che si muovono sulla stoffa come a ricamare. Da 20 anni. "La donna che sceglie un mio capo cerca uno stile suo. Senza seguire troppo la moda", dice, improvvisata sfilata in via Garibaldi con una sua creazione. "Non ho chiuso mai", confessa, senza nascondere l’entusiasmo. "Clienti anche in piena estate". E’ partita da lontano. "Ho cominciato con la scuola d’arte nel settore oreficeria a Messina – le tappe –, decorazione plastica al Dosso Dossi di Ferrara. Poi autodidatta nella creazione di abiti. Sono stata assunta come stilista per qualche anno in una ditta di abbigliamento, stage in una boutique dí Rimini. E da lì ho preso la decisione di creare miei spazi creativi". Apre un atelier a Rimini. Poi cambia vita, si trasferisce in un isola della Croazia, un piccolo atelier sul mare. "A me basta la macchina da cucire e i miei tessuti", svela. Rientra a Ferrara, apre l’atelier nel 2002. "Con costanza e tanta passione sono ancora qui", scherza. Via Garibaldi, la figlia a pochi metri da lei, stessa strada, tessuti e capi d’abbigliamento. Si chiama Clarissa Righi, anche lei in negozio per ferie. "Giusto una settimana mi sono fermata", racconta. Anche Maria Chiara Galassi, al banco di Retrò Vino in Corso Martiri della Libertà 39, di vacanze ne ha fatte poche. "Giusto qualche giorno", dice. Caffé, frutta e verdura. Spiega Debora Bedendo, tra le cassette, Stella. "Il nostro negozio in viale Cavour è aperto tutto agosto. Quello in Garibaldi è chiuso per lavori, riaprirà a ottobre con grosse novità. Il 15 e il 16 abbiamo chiuso perché non c’erano mercati aperti a Bologna. Impossibile trovare merce fresca". Laura Poppi è la titolare della ‘Bottega del cashmere’, a pochi passi dalla cattedrale. Un’istituzione, che non chiude mai. Non ha staccato nemmeno un giorno Alessandro Martone, pizzeria Da Michele in corso Martiri della Libertà, novello sposo, al suo fianco Piera. "Ci siamo sempre. Una pizza in città è un po’ come essere in vacanza".