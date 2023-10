’La città dalle 100 meraviglie’ alla fiera del turismo di Rimini

Dopo Springsteen, nel maggio scorso, Ferrara si appresta a continuare con la stagione dei grandi eventi, valorizzando la sua anima di città della musica, del cinema, del turismo slow e della cultura anche con mostre internazionali, come quella che la vedrà ospitare l’inedito confronto tra le opere del ferrarese Filippo de Pisis e le fotografie dell’americano Robert Mapplethorpe, e ricche stagioni teatrali, con l’anteprima mondiale di danza di Wim Vandekeybus, la prima nazionale dello spettacolo di Paul McCartney, Ecce Cor Meum – in scena il 24 aprile – e ospiti come Gabriele Lavia, Claudio Bisio, Federico Buffa, Neri Marcorè. Le novità di fine 2023, 2024, e oltre, sono state presentate ieri mattina dal sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, dal sindaco Alan Fabbri e dall’assessore Marco Gulinelli alla fiera internazionale del turismo di Rimini. Presenti anche l’assessore Matteo Fornasini, l’amministratore unico di Ferrara Tua Luca Cimarelli, il presidente di Ferrara Expo Andrea Moretti, il presidente dell’ente Palio Nicola Borsetti, il dirigente scolastico dell’istituto ’Vergani-Navarra’ Massimiliano Urbinati e Stefano di Brindisi, amministratore unico di Sipro.

Per la prima volta Ferrara si è presentata all’appuntamento fieristico internazionale di Rimini con un proprio stand, di oltre 30 metri quadrati, con grafiche e progetto di comunicazione integrato e un nuovo filmato promozionale presentato in anteprima e diffuso sui monitor interni allo spazio dedicato al territorio. Ricco il calendario degli appuntamenti presentati: il Ferrara Food Festival, vetrina delle eccellenze agroalimentari del territorio, dall’1 al 5 novembre (per la prima volta di 5 giorni). In quella sede si presenterà la nuova De.CO della torta Tenerina e chef Igles Corelli presenterà le proprie ricette con il granchio blu. Quindi il Natale, tra luminarie chilometriche, il villaggio di Babbo Natale, i mercatini, preludio al grande spettacolo dell’incendio del Castello dell’ultimo dell’anno, affascinante evento pirotecnico accompagnato da musica tra i più suggestivi a livello italiano. Il calendario delle mostre oggi vede in rassegna Arrigo Minerbi, lo scultore prediletto da Gabriele d’Annunzio, e la raccolta completa delle 700 copertine di Linus, entrambe al Castello Estense, e si arricchirà ulteriormente dal 28 ottobre con l’antologica di palazzo dei Diamanti dedicata ad Achille Funi, grande maestro del Novecento: centotrenta opere illustreranno il percorso di un pittore moderno votato alla classicità. Seguirà, dal 23 marzo 2024, l’inaugurazione di ’Filippo de Pisis e Robert Mapplethorpe, tra grazia e dannazione’: un titolo, ancora in fase di definizione, che è stato scelto dopo che l’iniziale proposta di Sgarbi prevedeva un acceso riferimento agli attributi maschili, che lo storico dell’arte ha voluto lanciare "per riscattare ciò che è rimasto nell’oscurità e nel nascondimento". Sarà un inedito viaggio tra fotografia e pittura con sorprendenti parallelismi tra i due giganti delle rispettive arti.

Poco prima, il 17 febbraio, la Fortezza estense accoglierà gli scatti di Nino Migliori, tra i più autorevoli ricercatori italiani nel campo della fotografia. E, dopo gli oltre 70mila visitatori, registrati quest’anno, di “Rinascimento a Ferrara: Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa”, saranno i capolavori cinquecenteschi di autori come Mazzolino, Ortolano, Garofalo e Dosso a mostrarsi al pubblico nella cornice di palazzo dei Diamanti, dal 12 ottobre 2024, facendo emergere - ha spiegato Sgarbi - "la grandezza dei pittori ferraresi, in un ciclo di più mostre". Il calendario è elaborato dalla Fondazione Ferrara Arte, d’intesa col servizio musei del Comune di Ferrara. "Ferrara ha la capacità di tenere insieme l’antico e il moderno". Qui "la visione dello spazio unisce il Rinascimento e la metafisica di de Chirico", ha spiegato. Sul fronte musicale, la città si prepara ad accogliere una nuova edizione del Ferrara Summer Festival. Tra le novità turistiche i 211 chilometri di percorsi ciclabili che da pochi mesi contano anche il tracciato della Ven.To, la maxi-ciclovia che unirà il Piemonte al Veneto e che – nella città estense – collega il cuore urbano rinascimentale ai percorsi naturalistici della destra Po. Un nuovo cuore nevralgico dell’accoglienza degli appassionati delle due ruote è in corso di realizzazione lungo il sistema delle mura, nella cosiddetta “Casa dell’Ortolano”, antico complesso rurale dell’ottocento a lungo dismesso e acquisito dal Comune nel 2020, mentre a pochi passi dalla ferrovia è già attiva la nuova velostazione.

Ieri a Rimini degustazioni e spettacoli rinascimentali con alcuni protagonisti dell’antico Palio e gli studenti dell’istituto Vergani.