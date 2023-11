La città delle biciclette. Fiab, tre giorni in sella con l’evento nazionale

Tre giorni dedicati alla bicicletta con la conferenza nazionale dei presidenti di Fiab, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che quest’anno ha scelto Ferrara per il suo evento annuale. "Abbiamo candidato Ferrara perché vogliamo migliorare sempre di più la ciclabilità dello spazio pubblico – dice Giuliano Giubelli, vicepresidente nazionale di Fiab – e ospitare un evento nazionale come la conferenza presidenti spero offra spunti di discussione, anche per questo ospitiamo la referente delle cattedre Unesco". Da venerdì a domenica i presidenti delle diverse associazioni Fiab di tutt’Italia e i delegati nazionali e regionali si sono ritrovati nella Città delle biciclette per discutere di ciclabilità urbana e di cicloturismo. L’evento si è aperto venerdì proprio sul tema del cicloturismo al Ridotto del Comunale con ‘Le reti cicloturistiche - da EuroVelo a Bicitalia, le strade giuste verso la transizione’. All’incontro partecipano Angelo Fedi, consigliere nazionale e responsabile Area Cicloturismo Fiab e Antonio Dalla Venezia presidente del Comitato tecnico scientifico di Bicitalia.

La mattina del sabato è stata dedicata a un convegno pubblico e aperto alla cittadinanza, al Ridotto: ‘Città di relazione, città di inclusione’ dove si è entrati nel vivo con gli interventi di Valentina Mini, referente Rete cattedre Unesco, Valeria Lorenzelli, vicepresidente Fiab, consigliera nazionale Fiab e urbanista, Alessandro Meggiato dirigente trasporti e mobilità sostenibile Regione Emilia-Romagna, Edoardo Galatola, Centro studi Fiab responsabile sicurezza. Conclusioni di Alessandro Tursi, presidente nazionale Fiab. La tre giorni Fiab è termina domenica pomeriggio con ‘Due ruote tra Medioevo e Rinascimento’: escursione cittadina alla scoperta della città e delle sue ciclovie: da Porta Paola e il percorso sottomura verso viale Alfonso d’Este. Periplo delle mura fino al parco urbano Giorgio Bassani. Ripresa del percorso sottomura per raggiungere viale Ercole d’Este e il Castello. "Un appuntamento importante – ha concluso Casadibari, presidente Fiab Ferrara – che premia il quotidiano lavoro di Fiab sulla sicurezza e ciclabilità della nostra città".

re. fe.