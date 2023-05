La ’città metafisica’ torna protagonista al cinema Proiettato all’Apollo il film ’Amusia’

Ancora un’operazione vincente dell’Emilia – Romagna Film Commission. Quella di aver portato la troupe cinematografica del film “Amusia” a Tresigallo consentendogli anche di farlo proiettare , come avvenuto alcuni giorni fa, al Cinepark Apollo. A fare gli onori di casa i gestori Simona Salustro ed Erik Protti, sempre più aperti a iniziative culturali e alla promozione di anteprime cinematografiche. Come quella appunto, di “Amusia”, presentata dal responsabile dell’Emilia Romagna Film Commission Fabio Abagnato, con la partecipazione del regista Marescotti Ruspoli, dei produttori Lorenzo Fiuzzi e Bardo Tarantelli e degli attori Maurizio Lombardi e Giampiero De Concilio. Un film girato per la maggior parte a Tresigallo, con delle location di sapore metafisico che ben rendevano l’atmosfera surreale del film. Una storia d’amore che ci ricorda il cinema di Michelangelo Antonioni: dai dialoghi di film come “L’eclisse” alla storia di “Cronaca di un amore mai esistito” , episodio ferrarese del film “Al di là delle nuvole” dove l’amore da tempo desiderato non si consumava mentre in “Amusia” viene portato a compimento. Oltre a Tresigallo, le cui riprese hanno riguardato le sue architetture ed i suoi spazi per il gioco di forme metafisiche, nel territorio ferrarese sono state girate scene anche a Codigoro (la discoteca “Caprice”), Comacchio e Jolanda di Savoia. Un percorso cinematografico, quello di Tresigallo, che è di buon auspicio per altri film che l’atmosfera metafisica del luogo potrà suggerire. Ed un aiuto all’arrivo di altre troupes cinematografiche può venire anche dalla calorosa accoglienza di quella comunità, che l’altra sera con il sindaco Laura Perelli in testa era al Cinepark Apollo.

Paolo Micalizzi