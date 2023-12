"La città perde pezzi e posizioni. La politica è distante dai cittadini"

Combattivo, Marco Mattarelli oggi è anche presidente del comitato Verso Italexit di Cento, unita alla carica in Libertà per Cento e in Cvr. "In città , come in Italia, la politica non fa più gli interessi dei cittadini – dice – Il Comitato Verso Italexit ha iniziato il suo percorso a settembre, siamo stati a Cento, Ferrara, Piacenza, Bologna e per il 2024 sono tante le iniziative in cantiere , non esclusa una partecipazione alle amministrative di Ferrara". E parla anche della sua associazione che per anni è stata l’egida della sua attività di consigliere comunale. "Libertà per Cento ha fatto sentire la sua voce in consiglio comunale dal 2011 al 2021 – prosegue - ho fatto di tutto per cercare di fare della macchina comunale una organizzazione vicina a tutti i cittadini. Ma non sono riuscito perché le tasse sono aumentate. In 10 anni la sola addizionale Irpef passa dai 2,847 ai 4 milioni di euro, l’Imu ha raggiunto i 10 milioni, le altre imposte sono aumentate, le sanzioni pure, e nel triennale 2024-2026 raggiungeranno i 752.000 euro". E analizza. "Il debito al 31 dicembre è di 21,6 milioni di euro e cala meno che proporzionalmente passando in 14 anni da 34,4 milioni del 2012 ai 15,9 del 2026 – guarda i numeri - I nuovi mutui sono stati 1,5 milioni di euro con l’amministrazione Lodi, 5,5 con Toselli ed attualmente 4 con Accorsi. Abbiamo però venduto la quasi totalità delle partecipate, ma le tariffe dei servizi di igiene urbana sono aumentati a doppia cifra ed Ente Territorio in fallimento ha un debito di 500mila euro, CMV Servizi ha perso 647mila euro nel 2022 e si fonde con CMV Energia quasi obbligatoriamente, e il teatro ci costa 800.000 euro all’anno. Per finire , la città ha perso e svenduto anche la storica Cassa di Risparmio, nel silenzio di tutti. C’è poi la tragicommedia della difesa dell’ospedale: un polpettone fra firme raccolte, raccolte ma mai depositate, dichiarazioni inaffrontabili di certi politici, del sindaco e della giunta". E il Comitato Verifica Ricostruzione post sisma. "Siamo stati attaccati giudizialmente da più soggetti pubblici e privati ma assolti – puntualizza – Il 14 novembre il tribunale di Ferrara ha assolto due nostri esponenti querelati per diffamazione dal sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi e dalla sua giunta, affiancati da una lettera del 2019 a firma di tutti i sindaci dell’alto ferrarese. Fortunatamente le verità da noi evidenziate in decine di esposti, molti ancora latenti , hanno prodotto un recupero per la collettività di svariati milioni".

l.g.