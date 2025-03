La città piange il regista Esposito, una vita dedicata all’arte e alla cultura

Cordoglio a Cento per la morte di Ennio Esposito. Molto noto e apprezzato in città, il regista e uomo di cultura si è spento l’altra ieri sera al SS Annunziata dove era ricoverato da qualche settimana per gravi problemi cardiaci. Aveva compiuto 82 anni. Originario di Taranto, dove aveva conosciuto e poi sposato il soprano centese Marisa Chiarelli, oltre mezzo secolo fa si era trasferito nella città del Guercino dove aveva proseguito la sua attività teatrale anzitutto con la "Compagnia Teatro di Cento" con quale aveva dato vita a una lunga e fortunata serie di commedie portate in scena in varie parti d’Italia. A cavallo fra gli anni ’70 e ’80 aveva diretto Radio "Città di Cento", fino alla sua cessione, di proprietà dell’omonimo Centro culturale, tuttora attivo. Per una ventina d’anni è stato il regista dello spettacolo conclusivo del Premio "Fondazione Cassa di Risparmio Cento" di letteratura per i ragazzi.

Aveva ricoperto l’incarico di direttore artistico del Teatro Sociale di Finale Emilia e, in tempi più recenti, divenne consigliere del Comunale di Cento. Esposito portò in scena anche uno spettacolo per ragazzi e fu autore di un libro per l’infanzia. Ha anche effettuato regie televisive e di cortometraggi. La sua è stata una vita dedicata all’arte e alla cultura mutuata da una profonda conoscenza dei classici e del mondo del teatro. La consorte è scomparsa alcuni anni fa, forte il dolore del figlio Luigi.

Alberto Lazzarini