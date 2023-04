La città piange Sturla Ciak, sulle orme del padre

di Paolo Micalizzi

La cultura ferrarese piange Paolo Sturla, scomparso ieri all’età di 88 anni. Paolo Sturla, discendente della famiglia Avogadri, oltre ad aver ricoperto incarichi di prestigio in organismi culturali e militari (ha avuto anche una lunga esperienza di paracadutista) ferraresi, è stato uno scrittore avendo pubblicato alcuni libri di carattere storco riguardanti i Templari e Ferrara. Sulla nostra città, in particolare, è ancora nelle librerie “La Ferrara segreta. Storie che non sai”.

E’ stato anche cineoperatore e ha seguito le orme del padre Antonio, il pioniere del cinema ferrarese oltre che cineoperatore di molti avvenimenti italiani. Un’attività, che come lui ha avuto occasione di ricordare, ebbe inizio ad appena undici anni, nel 1946, quando il padre durante le vacanze scolastiche lo volle con sé sui luoghi bolognesi della Linea Gotica dove era ambientato il documentario ‘Mine’ di Cesare Barlacchi, di cui lui era il direttore della fotografia. Un’esperienza importante per Paolo Sturla fu anche quella di scattare delle foto dall’aereo da cui il padre aveva effettuato riprese cinematografiche sulla riviera romagnola come cineoperatore per l’Emilia – Romagna dell’Istituto Luce. Tante altre le esperienze che Paolo Sturla fece con il padre Antonio, tra cui quelle sul set di documentari di Florestano Vancini, Adolfo Baruffi, Renzo Renzi, Fabio Pittorru, Renzo Ragazzi, Damiano Damiani, Mario Soldati, tanto per citarne alcuni.

Esperienze che gli furono utili per iniziare anche un’attività di operatore cinematografico, a partire dal documentario “L’ultimo formichiere”(1959) di Renzo Ragazzi per continuare con lo stesso regista con “I mustri” (dal nome dialettale che nel Delta del Po veniva dato ai bambini, “La Ferrara di Giorgio Bassani”, “Possessione Cantelli”, , “Le nuove terre”, “L’età fiorita “ e “La vocazione”. Ma molto attivo è stato anche con Fabio Medini, presidente allora del Cineclub Fedic Ferrara, con il quale ha realizzato i documentari “Vacanze a Ferrara”, “Università di Ferrara”, “Ferrara, prima città moderna” . Era anche titolare della Casa di produzione “Phoebus Film”, fondata dal padre. Si potrà rivedere Paolo Sturla nel documentario di Carlo Magri che la sera del 27 aprile sarà proiettato al Circolo dei Negozianti dal titolo "Antonio Sturla, un pioniere del cinema italiano nel ricordo dei figli". Un biofilm in cui anche Paolo ricorda il padre Antonio e le esperienze effettuate con lui.