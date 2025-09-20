La città premia il grande cinema: "Orgogliosa di questo traguardo"

Otto giorni di proiezioni, incontri, dibattiti, eventi in un contesto speciale quale è la nostra città. È "orgogliosa e felice" Claudia Conte, neo direttrice artistica di ’Ferrara film festival’, che si inaugura oggi e subito con I fuochi di artificio: nella serata odierna, infatti, al cinema teatro Nuovo di piazza Trento e Trieste saranno consegnati tre ’dragoni d’oro’ a indimenticati protagonisti della cinematografia: Kabir Bedi per il 50º anniversario di Sandokan, Paul Haggis (doppio premio Oscar per ’Crash’ e ’Million dollar baby’) e Ron Jones (creatore della colonna sonora di ’Star Strek’). Seguirà l’anteprima cinematografica nazionale di ’Esprimi un desiderio’ per la regia di Volfango De Biasi con Max Angioni e Diego Abatantuono. Un’ora più tardi la pellicola sarà proiettata al Notorious Cinema con saluto in sala del regista e del protagonista Max Angioni. Si tratterà di un gustoso antipasto, in attesa delle 60 pellicole presentate nella selezione ufficiale cui si aggiungeranno 30 eventi collaterali. Dunque una settimana all’insegna dell’ottava, bellissima e più giovane musa. La cerimonia inaugurale odierna sarà preceduta, alle 19, dal ’red carpet’, di prammatica con personaggi dello spettacolo fra cui Kabir Bedi, Paul Haggis e Danny Mendez. Ancora prima, nel pomeriggio, si comincerà anche a dibattere: il tema prescelto per l’esordio è complesso, duro, difficile e purtroppo di attualità: "La violenza contro le donne". Ne parleranno personaggi dello spettacolo e politici. Claudia Conte descrive poi con dovizia di particolari questa decima edizione made in Ferrara, città da sempre votata al cinema (ci sarà spazio anche per un giusto omaggio a Florestano Vancini) e quindi sede ideale per manifestazioni di questo genere.

Claudia Conte, giornalista di Rai Radio uno (già attrice, ha studiato a New York con Al Pacino), ha già operato con successo al Festival di Venezia e alla festa del cinema di Roma. Una grande esperienza anche sul fronte sociale e la convinzione, dice, che "non si possono censurare artisti per le loro opinioni" e allora "da noi possono parlare tutti". Il cinema in definitiva "deve unire" e "trasmettere il frutto del talento e non messaggi politici". In ogni caso sarà presentato un cortometraggio sulla resistenza ucraina contro l’offesa russa. Il Festival, sottolinea Conte, è anche occasione di incontro e di riflessione. Di qui l’alto numero di ’panel’ inseriti all’interno della fitta e interessante programmazione. Fra questi quello delle 17 di lunedì su ’Confcommercio Impresa Cultura Italia’ organizzato da Confcommercio Ferrara.

Con Davide Urban (direttore Confcommercio Ferrara), Rebecca Bottoni (presidente Impresa Cultura Italia), Noemi Gherrero (segretario Impresa Cultura Italia). E ancora: mercoledì si parlerà di recitazione cinematografica con la presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Gabriella Buontempo e con un intervento istituzionale di Paola Frassinetti (sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione e del Merito). Spazio, giovedì, anche per la produzione con Benedetto Habib (Producer of Indiana Production). Sempre giovedì, torna in scena direttamente la nostra città con Patrizio Bianchi (già ministro dell’Istruzione nel governo Draghi e ora cattedra Unesco) sull’internazionalizzazione della Cultura. Le curiosità non mancano; fra queste la presentazione del libro di Kevin Costner ’Kevin su Costner’ di Silvia Bizio e Pietro Ricci. Domenica 28 il gran finale alle 19 con premiazioni l’atteso show.

Alberto Lazzarini