La città raccontata dai giovani

Coinvolti 300 ragazzi, messe a terra tante iniziative e in prospettiva un documentario che racconti la realtà giovanile portuense. Il comune di Portomaggiore e l’Unione Valli e Delizie ha partecipato alla giornata di confronto tra territori organizzata lunedì a Bologna, in Regione, sui progetti Geco13, interventi di politiche giovanili a favore degli enti locali e del territorio regionale. Ha usufruito di questi finanziamenti regionali l’Unione dei Comuni Valli e Delizie (Argenta, Ostellato e Portomaggiore). Erano presenti il sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi, presidente dell’Unione, e l’assessore alle Politiche giovanili Gian Luca Roma. "E’ stato un bel momento di confronto con molte altre realtà territoriali, dall’Appennino parmense alla pianura bolognese – ha sottolineato il sindaco – a noi ha fatto piacere esserci per raccontare le azioni sviluppate nel nostro Centro di aggregazione giovanile. Per la realtà portuense, con i tanti ragazzi provenienti da altre culture e nazionalità, il Centro di aggregazione è un vero e proprio laboratorio; le azioni rivolte ai ragazzi e alle ragazze tra gli 11 e i 18 anni sono fondamentali per offrire uno spazio dove possano sentirsi a casa ed esprimersi liberamente e per contrastare e prevenire tanti problemi tipici di quell’età come l’abbandono scolastico. Il Centro ha oltre 100 iscritti e fa parte del progetto europeo Epic Idea, grazie alla rete InterCultural Cities, che permetterà ad alcuni di loro di fare esperienze in Europa". Ha raccontato i progetti realizzati Giovanbattista Morini, di Coop Serena, in rappresentanza di tutti gli operatori che hanno lavorato nell’Unione: "Il progetto Geco13 riguarda tutti e tre i Comuni e ha raggiunto 300 ragazzi a partire da settembre 2024. Sono state realizzate iniziative di ogni tipo, dalla musica, ai murales, alle uscite, ai laboratori. A Portomaggiore abbiamo organizzato una giornata sulla pista di pattinaggio di Pro Loco nel periodo natalizio, con 60 partecipanti, e una escursione a Ferrara. Stiamo realizzando il progetto più sentito dai ragazzi: un documentario sul proprio territorio, con il supporto di un regista esperto. Le riprese sono terminate da poco, ragazzi hanno fatto interviste a sé stessi sul presente e sul futuro e un racconto della città, stiamo terminando l’editing e verrà pubblicato a breve".

Franco Vanini