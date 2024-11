La città raccontata per immagini ’The Ferrareser’ ci mette la firma

Il progetto ’The Ferrareser 2024’ per il terzo anno consecutivo proporrà una mostra di illustrazioni incentrate sulla città. L’evento è curato da 34 artisti del territorio e prevede la pubblicazione di una rivista cartacea contenente, oltre alle opere, altrettanti articoli e racconti a cura di scrittori e giornalisti ferraresi. Nella rivista trovano spazio anche i lavori realizzati da due classi del Liceo Artistico Dosso Dossi. Le novità sono state illustrate, nei giorni scorsi, nella residenza municipale, alla presenza di Marco Gulinelli, assessore alla cultura, Eugenio Ciccone, presidente The Ferrareser Aps, Marta Besantini, tesoriere The Ferrareser Aps, Roberto Meschini, docente del liceo artistico Dosso Dossi insieme ad alcuni illustratori e collaboratori dell’associazione. "Agli ideatori e ai protagonisti di questo progetto – ha affermato l’assessore Gulinelli – va il mio ringraziamento, e quello dell’Amministrazione comunale, per aver stimolato l’avvio di un percorso creativo che promuove un nuovo senso di appartenenza e vicinanza alla città che si ama, al luogo dove si vive e si lavora, descrivendo e raccontando Ferrara in tutti i suoi aspetti, anche quelli meno conosciuti o appartenenti a un’altra epoca". L’evento è patrocinato dal Comune di Ferrara. Le copertine illustrate di The Ferrareser nel 2024 hanno visto collaborazioni con TEDxFerrara e il progetto dei manifesti della stagione di ’Opera e balletto’ del teatro comunale di Ferrara. Appuntamento oggi, alle 18, alla galleria d’arte La Stanza di Lucrezia, in via Saraceno 83. In parete le 34 illustrazioni realizzate da altrettanti artisti di Ferrara nel corso dell’anno. La mostra rimarrà poi aperta fino al 15 dicembre ogni giorno dalle 16 alle 19.

I testi sono di Stefania Andreotti, Clelia Antolini, Licia Barbieri, Giulia Bellotti, Stefano Bonazzi, Lucia Boni, Riccardo Condarcuri, Sara Di Sabatino, Alessio Falavena, Flavia Franceschini, Francesco Franchella, Silvia Franzoni, Catalina Golban, Michele Govoni, Maria Lodi, Stefano Lolli, Giuseppe Malaspina, Luca Mariotti, Giulia Montanari, Andrea Musacci, Alessandro Orlandin, Luigi Pansini, Paolo Panzacchi, Alice Pelucchi, Edoardo Righini, Leonardo Rosa, Simonetta Sandri, Matteo Sansoni, Lucio Scardino, Enrico Scavo, Ruggero Veronese, Chiara Ventavoli, Giulia Venturini, Licia Vignotto. La mostra rimarrà poi aperta fino al 15 dicembre ogni giorno dalle 16 alle 19. Il volume 3 sarà presentato in alla libreria Libraccio mercoledì 4 dicembre alle 17.30, con alcuni degli autori tra cui Edoardo Righini, Stefano Bonazzi, Chiara Ventavoli ed Eugenio Ciccone.

Mario Tosatti