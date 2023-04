La città rende omaggio al patrono Aquiloni e quattro passi in famiglia

Dagli aquiloni alla camminata, dalle bancarelle ai colori del palio. Pioggia di eventi per la festa nel nome di San Giorgio, patrono della città. Dalla fiera al luna park fino alla magia della Vulandra, festival degli aquiloni al parco urbano.

Sorrisi, scarpe da tennis e magiette per la ‘48ª Caminada par San Zorz - Trofeo Avis’, organizzata dalla Polisportiva Ferrariola con la Contrada Borgo San Giorgio. Fischio d’inizio alle 9,30 per sportivi, famiglie e tanti bambini. Una festa nel segno dello sport. Un esercito che è partito da piazza San Giorgio per dipanarsi lungo il percorso con arrivo in piazza San Giorgio. Una sorta di conto alla rovescia in attesa del 25 aprile, giorno della Liberazione. Liberazione che trova un simbolo ideale nel volo degli aquiloni. La manifestazione di quattro giorni prosegue fino a domani.

Festa doppia per la contrada di San Giorgio, una sede riqualificata con un intervento di 200mila euro finanziato dal Comune. Il vicesindaco Nicola Lodi: "Le sedi di contrata luoghi del patrimonio ferrarese". Dopo un progetto dell’edificio di via Ravenna 52, finanziato dal Comune con 200mila euro, il vicesindaco con delega al Palio Nicola Lodi ha partecipato alla festa organizzata dalla contrada per la riapertura simbolica della propria sede. "San Giorgio è una contrada viva – ha detto – i cui contradaioli creano coesione e diffondono la cultura nelle tantissime iniziative. Con questo intervento, nato dalle sollecitazioni del presidente della contrada Luca Sivieri a nome di tutti gli appartenenti al borgo, restituiamo decoro ad un luogo che sarà anche più bello, più sicuro e più fruibile. Un luogo che d’ora in poi sarà il vero e proprio salotto di un quartiere importante di Ferrara. Dimostriamo, con fatti concreti, la vicinanza di questa Amministrazione a tutto il mondo del palio che fa attività 12 mesi all’anno, creando un collante che tiene unita la società di questa città". Novità per quanto riguarda il sistema di illuminazione, che è stato rivisto per concedere la possibilità di utilizzare gli spazi esterni in qualsiasi ora e per enfatizzare l’architettura dell’edificio. Fiera di San Giorgio oggi e domani in viale Alfonso I ‘D’Este. Con un’occasione per i buongustai, una sosta a ‘Le taverne all’ombra del campanile’.