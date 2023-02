"La città sarà videosorvegliata Investito oltre un milione di euro"

Telecamere e punti luce, se ne può parlare. Il vicesindaco Nicola Lodi è disponibile a rivedere la mappa della videosorveglianza inserendo gli occhi elettronici, anche su richiesta dei cittadini. "Abbiamo un milione e duecentomila euro da investire nelle telecamere e, oltre ai punti sensibili come in prossimità delle zone di spaccio, possiamo potenziare il controllo anche nelle aree indicate dai residenti. Ho sempre dimostrato la mia disponibilità quando si parla di sicurezza al servizio della comunità". E Lodi fa riferimento alla prossima inaugurazione della caserma della polizia locale: "Collegheremo le telecamere alla centrale operativa. I nostri agenti potranno verificare in un attimo situazioni a rischio e intervenire. Ormai è tutto pronto".

Sull’illuminazione Lodi passa la palla a Hera: "È la multiutility che deve occuparsi della spazzatura lungo le mura e dei punti luce. I cittadini facciano richiesta, otterranno risposta". In piazzetta Cortevecchia, il Comune ha previsto un profondo rinnovamento: i lavori saranno totalmente finanziati da fondi statali, grazie alla capacità dell’amministrazione di aggiudicarsi 850mila euro del bando realizzato dal Ministero della Transizione Ecologica. L’obiettivo è migliorare la qualità ambientale della piazza, che va di pari passo con l’aumento della fruibilità e vivibilità degli spazi.

Il verde avrà un ruolo fondamentale nel rendere più vivibile quel che, ad oggi, è una soffocante isola di calore chiusa in un rettangolo di edifici. Un progetto per rendere più ’green’ uno spazio storico. La ciliegina sulla torta, però, sarebbero le telecamere e una maggior presenza di agenti.