La città si colora di rosa "Tante iniziative a tema per sensibilizzare"

Ieri l’assessore alle Pari opportunità Dorota Kusiak è andata in visita ai banchetti dell’Udi e dell’associazione Nati prima, allestiti per l’occasione in piazza Trento Trieste. La giornata si è conclusa con l’illuminazione di colore giallo della fontana di piazza della Repubblica, nel cuore della città, accanto al Castello estense. Ieri e nei prossimi giorni è in programma un nutrito programma di appuntamenti. "Sono tante le iniziative e le occasioni di incontro e confronto organizzate nel territorio in occasione della Giornata Internazionale della Donna", spiega la Kusiak.