La città si prepara alle festività. Luminarie, albero e Winter park. Molti eventi anche nelle frazioni

Gran galà tra palazzo Municipale e il Ridotto del Teatro Comunale per salutare il nuovo anno, in attesa del confermato incendio del Castello, un albero di particolare altezza addobbato con otto chilometri di strisce led, centotrenta chilometri di luminarie sopra la città, un presepe luminoso in piazza Ariostea, il concerto di una grande artista internazionale al parco Coletta, dove è confermato il Ferrara Winter Park, con nuove attrazioni per bambini e famiglie. E ancora: spettacoli pre-natalizi, aperture straordinarie dei musei, oltre ai tradizionali mercatini di Natale sul listone e al Villaggio di Babbo Natale in piazza Municipale. E per l’ultimo dell’anno: confermatissimo l’incendio del Castello (spettacolo piro-musicale annualmente visto da decine di migliaia di persone) e l’animazione musicale fino al mattino.

LE NOVITÀ

Ferrara si appresta a entrare nel clima natalizio e post-natalizio con diverse novità. "La città quest’anno avrà un’attrattiva speciale e un’offerta particolarmente variegata, tra offerta culturale, musicale, animazione, eventi, in una cornice mozzafiato, valorizzata da giochi di luci e installazioni scintillanti. Un calendario speciale per vivere in maniera speciale la magìa del periodo natalizio. L’organizzazione conta diversi partner, che ringrazio", dice il sindaco.

LE LUMINARIE

Le luminarie sono già installate da alcuni giorni, si attende la prima accensione, prevista per sabato 2 dicembre, al primo calar della sera, mentre l’accensione dell’albero, come da tradizione, è confermata per l’8 dicembre, con contestuale concerto gospel. A proposito di concerti, se ne aggiungeranno altri tre: uno, con nuova modalità di accoglienza del pubblico, al quartiere Gad. "Sul palco ci sarà una grande artista internazionale", anticipa il vicesindaco Nicola Lodi (l’evento sarà presentato specificamente nei prossimi giorni), confermando anche il tradizionale Winter Park al parco Marco Coletta che compie tre anni con pista di pattinaggio su ghiaccio, grande torre panoramica, luminarie scenografiche, animazioni, aree ristoro e tante attrazioni per grandi e piccoli.

LIVE MUSICALI

Altri due live musicali sono attesi in centro storico il 16 e il 23 dicembre. L’ultimo dell’anno - in attesa dell’incendio del Castello - l’animazione sarà al ritmo della musica di “Voglio tornare negli anni ‘90”, aspettando i fuochi d’artificio e poi la musica sarà di nuovo protagonista fino al mattino. Poco distante, palazzo Municipale e il Ridotto del Teatro, in quella serata, saranno cornice di eleganti ricevimenti, con tradizionali cenoni. Piazza della Cattedrale vedrà quest’anno l’installazione di un albero di Natale di particolare altezza, addobbato con 8 chilometri di stringhe Led (consumo di corrente effettivo pari a 2 kiloWattora).

UNA STELLA IN PIAZZA

In piazza Municipale sarà invece collocata una stella scintillante di dieci metri mentre piazza Ariostea farà da cornice a un presepe dall’architettura luminosa. Tutti i decori natalizi sono a tecnologia Led a basso consumo. Per tutte le luminarie sono previste tredici forniture elettriche temporanee da 2 kilowatt cadauna, con costi energetici sostenuti dalla ditta installatrice Sartini Grandi Impianti Srl.

EVENTI NELLE FRAZIONI

Per la prima volta è stato inoltre predisposto un calendario (in costante aggiornamento) che ad oggi conta già circa 60 eventi nelle frazioni, "per fare promozione delle tante iniziative previste anche nel forese e valorizzare l’intero territorio", sottolinea il vicesindaco Lodi. Il dettaglio sarà disponibile anche sul nuovo portale di promocommercializzazione turistica Inferrara.it. Un primo assaggio di Natale si avrà già dal prossimo fine settimana quando Ferrara Expo accoglierà la fiera Natalissimo, con 6mila metri quadrati di artigianato e creazioni handmade per decorare il Natale, oltre a spazi dedicati alle famiglie e agli animali da affezione.

MUSEI APERTI

Confermate anche le aperture straordinarie dei musei, tra cui la nuova mostra di Achille Funi, il maestro del Novecento, a palazzo dei Diamanti, le mostre dedicate ad Arrigo Minerbi e Linus al Castello. Al Teatro Comunale attesi, tra le altre cose, il grande balletto con “La bella addormentata del Russian Classical Ballet”, il 29 e 30 dicembre, e il musical di Monica Guerritore, con Ginger e Fred, dal 5 al 7 gennaio. Da non perdere Tuttorial degli Oblivion per un tuffo nella contemporaneità, il 27 dicembre. Ovviamente alle iniziative citate se ne aggiungeranno altre, realizzate da diverse realtà cittadine, la cui comunicazione convergerà sul portale turistico Inferrara.it

re. fe.