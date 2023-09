’La città solidale’, incontro organizzato da Csv Terre Estensi

Domani alle 17 al Consorzio Factory Grisù, Sala Macchine, via Poledrelli 21 a Ferrara, CSV Terre Estensi organizza l’incontro ’La città solidale: perchè partecipare fa bene’, che approfondirà il tema della solidarietà moderna e del suo impatto sul nostro benessere, evento inserito nel programma partecipato di Internazionale 2023 a Ferrara. Interverranno: Paola Bastianoni, psicologa di Unife; Stefano Caracciolo, professore ordinario di psicologia clinica di Unife; Lorenzo Guadagnucci, giornalista di QN e attivista. Durante la conferenza, i relatori metteranno in luce l’importanza della solidarietà nell’odierna società, esplorando il concetto di “dono” e il reciproco beneficio del mutualismo. Per informazioni: [email protected]