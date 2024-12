La cittadella dello sport cambia look. Via al cantiere da 2,5 milioni di euro

Hanno preso il via lunedì i lavori di manutenzione straordinaria in via dello Sport a Copparo. Gli interventi sono stati affidati all’impresa Robur Asfalti che, dopo il sopralluogo dello scorso 22 novembre con il coordinatore della sicurezza per definirne modalità e tempistiche dei lavori, ha avviato il cantiere lungo la via in cui sorgono i principali impianti sportivi copparesi: lo stadio ’Decimo Preziosa’, il Centro nuoto Copparo e il palazzetto del tennis. Le opere, per un investimento complessivo di 250mila euro, sono partite dal rifacimento del parcheggio accanto allo stadio e dalla contestuale apertura di un varco di accesso nelle aiuole davanti al palazzetto del tennis, in modo da recuperare all’utilizzo alcuni posti auto. Il progetto prevede il ripristino della sede stradale dall’incrocio con via Marchi e all’ingresso dell’antistadio: le lavorazioni consistono nella fresatura dell’attuale manto stradale ammalorato e nella realizzazione di nuovo manto d’usura. Prima dell’asfaltatura, però, si metterà mano al parcheggio a servizio dello stadio con l’allargamento dell’area esistente e la realizzazione di una pavimentazione. L’ampliamento consentirà maggiore versatilità e una doppia uscita delle auto: si realizzerà con uno sbancamento dell’area verde compresa tra le recinzioni private e la massicciata del parcheggio esistente. Sarà implementato il sistema di raccolta delle acque meteoriche e si concluderà con il rifacimento del manto di usura. Sono programmati inoltre interventi sui parcheggi della piscina e dei campi da tennis, ovvero le aree comprese tra i fabbricati e le aiuole longitudinali a via dello Sport. Gli interventi previsti partiranno dalla pulizia della vegetazione e proseguiranno con il rifacimento del manto di usura, la realizzazione degli stalli di sosta auto e dei posteggi dedicati alle persone con disabilità e con l’apertura di nuovi varchi di accesso. Un intervento particolarmente atteso per migliorare viabilità, sicurezza, sosta e fruibilità in una zona importante.

Valerio Franzoni