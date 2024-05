La civica di Alan Fabbri: "Una lista trasversale, con sensibilità diverse". Ecco tutti i candidati

Per presentarla sceglie la via della brevitas. Poche parole, scandite per descrivere coloro che hanno scelto di aderire alla lista che porta il suo nome. Il sindaco Alan Fabbri inizia puntuale e per lanciare la "sua" civica sceglie il Café Bacchelli. A pochi metri dall’ingresso del parco Urbano diventato – come il Coletta per il Gad – uno dei luoghi simbolo dell’azione amministrativa della giunta uscente. Accanto a lui, il capolista Marco Gulinelli (assessore alla Cultura, uscente) che ha presentato la sua candidatura al Consiglio Comunale, simbolicamente pochi giorni fa, un anno dopo il concertone di Bruce Springsteen. All’occhiello porta una coccarda gialloblu, i colori della campagna elettorale del sindaco. "Vota Alan Fabbri". Anche dai simboli, passa la comunicazione politica. L’unico ammesso è il "brand" del primo cittadino. Perché "la civica che mi appoggia è composta da persone che hanno sensibilità diverse, trasversali: non è una lista politica". Potrebbe sembrare un modo per smarcarsi dalla connotazione partitica, in realtà è la dimostrazione plastica di una volontà dichiarata a più riprese: essere "il sindaco di tutti". Il minimo comune denominatore dei candidati è che "tutti hanno scelto di metterci la faccia". Dunque la civica del sindaco – le aspettative si misurano a quantitativi di santini presenti sui tavoli – avrà, dice Fabbri, "un ruolo fondamentale per la costruzione del governo cittadino per i prossimi cinque anni". Proprio grazie a persone "che non si sono piegate a certe logiche tipiche della sinistra". "Si tratta – prosegue il primo cittadino – di una serie di persone accomunate dalla voglia di fare bene per la città. Ci sono professionisti, avvocati, imprenditori, studenti, pensionati. Insomma, un raggruppamento di persone molto vario". Per la verità, a ben guardare, c’è un altro comune denominatore, rispetto alla lista della Lega: entrambe hanno due assessori uscenti ricandidati in Consiglio Comunale. Nel caso della civica si tratta, oltreché di Gulinelli, della titolare delle Attività produttive e del patrimonio, Angela Travagli.

Tre i consiglieri uscenti in lista: Francesco Carità (attuale capogruppo di Ferrara Cambia), Francesca Savini (attuale capogruppo di Ferrara Nostra) e Luca Caprini. Rispunta, dopo l’esperienza in Consiglio Comunale nella precedente consiliatura e la candidatura a sindaco nel 2019, il volto di Gol Francesco Rendine. Il più giovane della lista ha 19 anni e frequenta ancora il liceo: Brando Sarto, dal classico Ariosto. Gli altri, li trovate qui: Eleonora Bernasconi, Fabiano Campi, Riccardo Castaldini, Sara Chiarelli, Eleonora Costa, Stefano Duo, Silvia Fabbri, Matteo Faccini, Riccardo Finetti, Alice Formignani, Paolo Frondella, Giacomo Gelmi, Patrizio Girotto, Valentina Loredana Ionita, Ben Kulli, Cinzia Magri, Massimo Mammolenti, Anna Maranini, Elisabetta Moscheni, Federico Orlandi, Aurora Prencipe, Mauro Sangiovanni, Stefano Vita Finzi Zalman, Milena Zaggia e Amos Zerbini.

Federico Di Bisceglie