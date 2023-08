La classicità, un amore giovanile "Creare un ponte col mondo greco"

di Francesco Franchella

Il mondo della Grecia antica collima con la memoria longhiana e con la grande mostra del 1933. Grazie ad Agostino Arrivabene, Palazzo dei Diamanti diventa un dono, un greco Thesauros (questo il titolo dell’esposizione, visitabile fino al 1° ottobre) dedicato al mito del Rinascimento. Così se la mitologia classica viene reinterpretata da Arrivabene alla luce di Ercole de’ Roberti, allo stesso modo, la Divina Commedia e la religiosità padana di scuola ferrarese diventano "un ponte che comunichi ancora con la tradizione classica, non solo a livello decorativo, ma anche letterario e umanistico".

Arrivabene, com’è nata la mostra?

"Quando Vittorio Sgarbi mi ha invitato, io ho subito pensato a Palazzo dei Diamanti come il luogo della grande mostra del 1933 e, quindi, dell’Officina Ferrarese di Roberto Longhi. Ho pensato di ricostruire la memoria di quel corpus di opere, la tangibilità del Rinascimento in quell’alveo ferrarese, ma soprattutto volevo creare un collegamento con un altro bacino a cui ho attinto fin dalla giovinezza: il mondo greco. L’idea è di rifondare una sorta di classicità, un innesco di un nuovo Rinascimento nella nostra contemporaneità. Può risultare azzardato? Magari sì, ma quello che manca nell’arte contemporanea è un ponte che comunichi ancora con la tradizione classica, non solo a livello decorativo, ma anche letterario e umanistico. Da qui, nasce Thesauros: costruire, attraverso l’omaggio tipico dei thesauroi greci di Delfi, un mondo in cui è concentrato tutto il portato dei miei 30 anni di attività"

Fondamentali sono i riferimenti all’opera di Ercole de’ Roberti.

"Certo, l’anello che avevo a disposizione per connettere queste due realtà era il mio amore per questo artista. Ercole de’ Roberti si collega alla mostra precedente a Palazzo dei Diamanti, che sottolinea Ferrara come luogo accentratore della scuola ferrarese. Mi è sembrato naturale omaggiare la Pala Portuense di Ercole de’ Roberti e tutto quell’humus che ha generato". Ercole de’ Roberti è presente ne ‘Il sogno di Asclepio’. Come nasce quest’opera?

"Il dipinto nasce dall’opera letteraria del II secolo d.C. di Elio Aristide. Nei momenti della sua vita più drammatici, legati a una malattia, Aristide soggiorna nell’Asclepeion di Pergamo, dove si facevano sogni incubatori entrando in dialogo con il dio Asclepio. Da qui nasce il testo di Aristide: cronache che derivano dalla trascrizione dei suoi sogni, un diario onirico vero e proprio. Il mio lavoro è molto collegato alla dimensione onirica".

Quindi nel dipinto è rappresentato Aristide?

"Elio Aristide che sogna il dialogo con Asclepio. Quest’ultimo, gli dice di guadare il fiume e omaggiare gli antichi dei con monete. Quindi, per tornare sulla terra deve fare un viaggio a ritroso e tagliarsi un dito per offrirlo al dio. Aristide non lo farà. Nel dipinto si intravede il paesaggio, che si riferisce alla Pala Portuense di Ercole, con la veduta di Ravenna dopo la burrasca, e la figura di Aristide invasa dal mondo botanico, che simboleggia la malattia e la paura della morte"

Ma perché questo amore per la classicità?

"Ho iniziato a studiare il mondo classico per la dimensione del tragico che ha caratterizzato la mia vita. Da bambino ho perso mia madre. Io e mio fratello siamo stati affiancati da una figura materna e fraterna insieme, ovvero mia cugina, laureata in lettere classiche. È lei che, fin da bambino, mi ha ispirato e avvicinato al mondo della bella poesia e della mitologia, facendo emergere in me il desiderio di oltrepassare il confine metafisico della realtà".