La classifica della Cgia di Mestre. Reddito annuo, penultimi in regione. Ma lavoriamo più di 245 giorni

La nostra provincia è penultima in Regione per reddito annuo lordo legato al lavoro dipendente. Nonostante il numero di giornate lavorate (245,4) sia superiore a quello di altre realtà in cui gli introiti lordi per i lavoratori superano i nostri, a fronte però di meno giornate. Tradotto: lavoriamo di più ma guadagniamo meno. È uno dei dati più significativi diffusi ieri nell’ultimo report elaborato dalla Cgia di Mestre che fotografa e mette in relazione non solo le retribuzioni lorde dei lavoratori nelle province italiane, ma tiene conto anche del numero complessivo di giornate lavorate durante l’anno. I dati, sono relativi al 2023 (gli ultimi disponibili), molti dei quali sono stati ricavati dai documenti prodotti dal Cnel.

Torniamo alle retribuzioni. Abbiamo detto che Ferrara è penultima in Emilia-Romagna: dopo di noi solo Rimini. I dipendenti della nostra provincia percepiscono, in media, una retribuzione lorda annua di 21.600 euro, a fronte di quasi 246 giornate lavorate. A Rimini invece la retribuzione scende a quota 17.809 (una cifra più simile alle realtà meridionali piuttosto che a quelle settentrionali). Però, nella provincia costiera si lavora ‘solo’ 212,5 giornate all’anno. Insomma c’è un discreto delta di differenza rispetto alla nostra città. Allargando la prospettiva, Parma non solo è la città emiliano-romagnola in cui si guadagna di più in termini assoluti (circa 28mila euro all’anno, dunque 108 euro al giorno), ma è anche la terza città a livello nazionale in cui le retribuzioni sono più elevate. È interessante notare che, al netto delle prime due realtà lombarde, le tre posizioni successive sono occupate dalle province emiliano-romagnole. Infatti, dopo Parma troviamo Modena (con 27.671 euro all’anno, che si traducono in quasi 107 euro al giorno per i lavoratori), Bologna (con 27.603 euro l’anno e quasi 104 euro corrisposti a livello giornaliero) e Reggio Emilia. Territorio, quest’ultimo, nel quale i lavoratori introitano annualmente circa 27 mila euro. Nella vicina Ravenna, le retribuzioni lorde sono superiori a quelle ferraresi di circa 1.500 euro. Allarghiamo ancora un attimo lo sguardo. Al Nord si lavora in media 255 giorni all’anno, al Sud appena 228. In altre parole, gli occupati del Nord ogni 12 mesi timbrano il cartellino 27 giorni in più rispetto ai colleghi del Sud.

E come si spiega questa differenza? Secondo l’analisi condotta dall’Ufficio studi della Cgia, invece, al Sud si lavora meno per almeno due ragioni strettamente correlate. La prima. È dovuta a un’economia sommersa molto diffusa che nelle regioni meridionali ha una dimensione non riscontrabile nel resto del Paese che, statisticamente, non consente di conteggiare le ore lavorate irregolarmente. La seconda. È imputabile a un mercato del lavoro che nel Mezzogiorno è caratterizzato da tanta precarietà. Tornando alla nostra regione, Cgia fa un focus specifico. "Nelle realtà emiliane – si legge nell’analisi – la forte concentrazione di settori ad alta produttività e a elevato valore aggiunto ha garantito agli addetti di questi territori buste paga molto pesanti".