La codigorese Larisa Grachila a Bellaria Stasera in palio le finali di ’Miss Mamma’

In questo fine settimana Bellaria Igea Marina ospita le fasi finali della 30° edizione di “Miss Mamma Italiana 2023”, concorso nazionale riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni. Centinaia le mamme partecipanti alle selezioni, che si sono tenute in tutta Italia a partire dal mese di ottobre dello scorso anno, fino al primo weekend di settembre di quest’anno, ma solo le vincitrici delle finali regionali hanno raggiunto Bellaria Igea Marina, sulla riviera romagnola, per aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma Italiana 2023”. Lo storico concorso ideato e organizzato da Paolo Teti, che giunge al suo trentennale, anche quest’anno continua ad offrire alle mamme l’opportunità di potersi esprimere per quel che sono, che sanno fare, che hanno da dire o che sognano di sperimentare. Stasera si terrà la finalissima, la provincia di Ferrara è rappresenta da Larisa Grachila, 38 anni, imprenditrice di Codigoro, mamma di Nikolas di 19 anni.