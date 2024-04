La colonna della libertà. Divise e cornamuse: "Sfiliamo nelle piazze per non dimenticare"

Viene da lontano la marcia che fa da colonna sonora all’arrivo di divise e mezzi nel listone della piazza – il ‘cachi’ delle uniformi, jeep e camion di un bel verdone con la stella bianca, la croce rossa sul tettuccio –, intorno il profumo della storia. Nemmeno tanto lontano – 25 aprile del 1945, lungo l’argine del Po – i cornamusieri del 1° e 8° battaglione degli Argyll and Sutherland Highlanders, si trovano davanti il Grande Fiume, uno spettacolo imponente. Decidono di comporre un brano, di dedicarlo al Po, che diventa river.

E’ il suono della ’Colonna della libertà’ , ieri in piazza a Ferrara con 110 mezzi, più di 300 partecipanti, sulle spalle le mostrine della storia. Spiega il senso dell’arrivo in città della colonna di veicoli militari della seconda guerra che sfilano sulle strade che li videro protagonisti nella Campagna d’Italia – proprio il 25 aprile del 1945 i cornamusieri si esibirono, schierati davanti al Duomo – Filippo Spadi, vicepresidente Museo Gotica Toscana di Scarperia, uno degli organizzatori dell’iniziativa con il museo della seconda guerra mondiale del fiume Po di Felonica. Poche parole, intorno il brusio della folla, un accenno di primavera. "Siamo qui per far conoscere il passato, per non dimenticare quello che è successo. Con divise e mezzi, emblemi di quel periodo, che rendono ancora più tangibile quello che è stato, morti, bombe e macerie, perché non accada mai più". Si vive di speranza negli echi – anche quelli non molto lontanti – della guerra in Ucraina e in Medio Oriente. Il sindaco Alan Fabbri ha ricevuto una targa, ’In occasione del 79° anniversario della Liberazione. La colonna della libertà 2024’, la scritta su fondo azzurro. A fianco Filippo Spadi e Simone Guidorzi, del museo di Felonica.

Oggi, alle 9,30 in piazza Duomo, si esibirà la Pipe Band ‘Askol Ha Brug’ con quel brano composto lungo le rive, un inno ad una nuova era, senza guerre, sotto il vessillo della pace. Non è andata proprio così, sempre da qualche parte si combatte. Gli uomini e le donne della ’Colonna della libertà’, un monito a non dimenticare. Erano lì, britannici e americani, brasiliani, indiani, civili, partigiani e italiani sul listone, ai tavolini di qualche bar. Il suono delle sirene, ancora nelle orecchie.