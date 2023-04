La Colonna della Libertà Sfila una ’pipe band’ scozzese con figuranti e mezzi militari

di Laura Guerra

In occasione dell’anniversario della Liberazione con l’arrivo della Colonna della Libertà, una pagina di storia vivente, con foto in bianco e nero che faranno toccare con mano l’arrivo degli alleati per liberare Ferrara e i territori circostanti. Organizzata dal Museo Gotica Toscana di Scarperia e dal Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po di Felonica, in collaborazione con History Military Vehicles Italia, in una 4 giorni toccherà tutta la provincia.

"E’ un evento a corredo delle celebrazioni del 25 aprile – spiegano Simone Guidorsi del Museo di Felonica e Filippo Spadi del Museo toscano della Linea Gotica – che vuole coinvolgere le persone, invogliarle a venire a visitare i musei e approfondire la conoscenza della storia. Siamo musei in movimento che escono dalle proprie mura. A Ferrara siamo già stati nel 2008 e nel 2017. Ci sono 350 iscritti, una buona presenza straniera e oltre 120 veicoli. Oltre a moto e carri armati ci sarà la serie completa dei blindati inglesi, veicoli unici. Domenica e lunedì la Colonna della libertà entrerà in città anticipata dalla fanteria a piedi e dai cornamusieri come fu nel ’45. La Pipe Band "Askol Ha Brug" suonerà "The 8th Argylls Crossing the River Po", brano che fu composto nell’uscita da Ferrara". Saranno presenti anche i mezzi storici dei vigili del fuoco di Ferrara e, il 24, verrà mostrata quella che fu l’operazione di salvataggio delle opere d’arte con catalogazione e restituzione alla città. Sabato, dopo la partenza da Felonica, i mezzi arriveranno a Bondeno alle 17 e a Vigarano Pieve alle 18. Domenica saranno a Tresigallo alle 9.45, a Lagosanto alle 12, a Copparo alle 17 e a Ferrara alle 21. Lunedì si riparte da Poggio Rentico alle 9 per toccare Sant’Agostino alle 9.40, Vigarano alle 10.30 e tornare a Ferrara alle 11 rimanendo fino alle 19. Si chiuderà martedì 25 aprile partendo da San Felice sul Panaro per arrivare a Mirandola alle 11. A Ferrara la Colonna della libertà entrerà da viale Cavour, largo Castello, Corso Martiri e piazza Trento Trieste. Il sindaco Alan Fabbri l’ha definito "un momento importante che celebra la libertà e che auspico attiri tanti giovani". L’assessore Paola Peruffo di Copparo ne ha sottolineato "la rilevanza per una ricerca continua della libertà"; l’assessore di Vigarano Daniela Poltronieri ne ha visto la "valenza rievocativa data dal toccare con mano, vedere e respirare quei mezzi, ma anche la ricaduta di indotto sul territorio". Il sindaco di Bondeno Simone Saletti ha detto che ‘si rivive la felicità di quei giorni’. Il sindaco di Poggio Renatico Daniele Garuti ha concluso dicendo che "è la storia che ci passa davanti: nel mio comune, davanti la scuola con gli studenti alle finestre".