"La colpa è anche dell’inquinamento"

Veronica Vannini, studentessa, dice: "Ormai da anni ci troviamo di fronte ad un clima impazzito. Abbiamo visto in questi giorni che si è arrivati a temperature fino a 16 gradi, fatto anomalo per la stagione invernale. Ma questa è la realtà". Tra le ragioni, secondo Veronica Vannini, l’inquinamento: "Ci sono diverse cause, ma sicuramente l’inquinamento, con gli scarichi di auto e alcuni stabilimenti, ha contribuito negativamente. Poi c’è un altro fenomeno collegato. Magari non piove per giorni e quando si sono le precipitazioni queste si manifestano in modo intenso. Si creano danni importanti con le alluvioni. Tutti noi dobbiamo

fare la nostra parte per l’ambiente".