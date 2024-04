"La coltura della canapa e l’industrializzazione. Un jolly per Ferrara"

Caro Carlino,

ho assistito con interesse all’incontro tenutosi giovedi 4 aprile all’Hotel Astra su ’Lavoro e sviluppo del territorio: il ruolo dell’Europa’ anche perché ha accennato a una tematica locale di cui non si sentiva parlare da anni, sulla quale è imperniata gran parte della cultura popolare ferrarese: la coltivazione della canapa. Era una lavorazione arcaica, lunga e faticosa, che consentiva di produrre le fibre vegetali migliori del mondo, quelle più forti e resistenti che servivano a tutti dappertutto. Entrambe le mie nonne, operaie stagionali impiegate nelle campagne della raccolta della canapa, mi hanno spesso riportato indietro con loro a quei tempi, tra i covoni e l’euforia che il polline inebriante delle piante appena tagliate diffondeva nell’aria. Il processo di industrializzazione, per dimostrare di essere al servizio della comunità, avrebbe dovuto semplicemente migliorare le condizioni di lavoro, aiutare le nostre nonne e i nostri nonni a non soffrire di artriti e a non spaccarsi la schiena. Quando invece è intervenuta l’industria, che prima ha brevettato, poi ha iniziato a produrre fibre sintetiche ricavate dagli scarti della raffinazione del petrolio, a riproporsi è stata la parabola che questa tematica racchiude mirabilmente in sé. Una parabola che è la stessa di sempre: si interviene per produrre artificialmente ciò che è sempre esistito naturalmente e con gli stessi meccanismi di sempre si inserisce la nuova produzione sul mercato a prezzi concorrenziali, distruggendo con ogni mezzo e pretesto il preesistente mercato, si sfrutta al massimo l’ambiente e l’uomo, si monopolizza l’offerta finchè si può, finchè dura, fino a che la parabola non si completi. Quando il risultato è la perdita di tradizioni culturali, il degrado causato da un insostenibile impatto ambientale e una speculazione economica a esclusivo vantaggio di pochi lontani sconosciuti, la conclusione logica del ciclo industriale è che da un certo momento in poi, superato il punto di non ritorno dello sfruttamento sistematico delle risorse umane e ambientali da parte del mercato, si scopre che non è più conveniente, che non ci si guadagna più. La canapa, ogni suo derivato e la sua coltivazione possono rappresentare per Ferrara uno dei jolly da giocare non solo per porre l’attenzione sui risultati dell’industrializzazione delle altre colture, ma anche per parlare di memoria, di tradizione, di impiego, di lavoro stagionale, di legalizzazione delle droghe leggere… e di un mancante profumo naturale di canapa nell’aria che siamo costretti a respirare.

Franco Ferioli