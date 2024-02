La Commedia dell’arte,. Vittorio Zanella porta il suo esercito di burattini

"Importante avviso per bambini, genitori, zie, zii e nonni. Viva viva i burattini", così gli organizzatori annunciano l’iniziativa che si terrà domenica. Il programma. Alle 16.30 sfilata dei bambini. La partenza dal Carnival Baby Park in piazza Savonarola e arrivo in piazza Municipio presso Sala Estense.

Alle 17 Sala Estense, piazza del Municipio 14, va in scena Il teatrino dell’es che presenta lo spettacolo intitolato. ‘Viva viva i Burattini!’, Varietà comico musicale di Teatro Animazione sulla Commedia dell’Arte e il Carnevale. Testo, Regia, Burattini e Marionette di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini. Ingresso libero.