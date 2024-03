La commozione dell’arcivescovo: "Riapre lo scrigno di arte e fede. Sarà una grande festa per il popolo"

Chi lo conosce da vicino sussurra che "la sua emozione cresce giorno dopo giorno". Cosa che traspare anche davanti ai cronisti durante la presentazione (ieri mattina) ufficiale del grande evento: la riapertura della Cattedrale nell’ormai prossimo sabato 23 marzo. "Sono stati cinque anni non facili – inizia con un sorriso l’arcivescovo Gian Carlo Perego – dove di mezzo si sono messi prima il Covid e poi i costi lievitati delle materie e i tanti cantieri aperti per il ’110’. Ma oggi finalmente siamo qui e siamo pronti". Il cantiere, precisa immediatamente, però resterà aperto sia all’interno – "dove manterremo le reti fino a fine lavori per garantire sempre la massima sicurezza" – che nella sua facciata esterna. "La Cattedrale non è un’opera unitaria ma si è arricchita, dal 1135 ad oggi, continuamente. Uno scrigno di opere d’arte e di fede, di poesia e pietà di tutto il popolo credente della città. Attorno a lei è cresciuta la vita, il lavoro, gli spazi di ognuno. È il simbolo della chiesa che vive tra la gente, il cuore della liturgia della fede". Un invito ad andare oltre, aggiunge ancora, "a camminare nonostante le difficoltà e a non fermarsi mai". Con occhi capaci di vedere nei suoi 900 anni di vita "gioia e sofferenze, feste e immani tragedie"; e orecchie capaci di sentire le "grida di dolore".

Un gioiello incastonato nel cuore cittadino, costruito a partire dal XII secolo che ha resistito a ben due terremoti (1571 e 2012) e a un adeguamento del 1712, chiuso al pubblico dal 4 marzo 2019 per restauri e consolidamento necessari per sanarne i cronici difetti strutturali e danni vari. Il lavoro di ristrutturazione è stato fatto tutto nelle ossa, cioè nelle strutture della Cattedrale. I primi guai dovuti al sisma del 2012 erano venuti alla luce sulle lanterne e sulla facciata, uno studio fatto nel 2018, poi, portò a supporre che ci fosse una frattura sui pilastri, e per questo la sicurezza di continuare a tenerla aperta non c’era più. "Abbiamo completato – riprende l’arcivescovo – gli interventi di consolidamento di otto pilastri e ciò che è emerso ha dell’incredibile". Ora, per concludere il cosiddetto ’lotto terremoto’, ovvero i lavori di ripristino curati dalla Curia, mancano ancora tre tappe: la sistemazione delle volte della basilica, il rinforzo della facciata principale e quella dell’abside rossettiano. "Al momento verrà aperta la navata centrale, quella di destra e parte di quella di sinistra"

Altro discorso per quanto concerne i lavori inseriti nel ’lotto Franceschini’, ovvero i 7.7 milioni provenienti dal Ministero della cultura e curato dal Comune, i quali andranno a coprire le sistemazioni delle facciate laterali e principali dell’edificio compreso il protiro; e il progetto campanile che dovrà essere appaltato. Ma oggi il pensiero va tutto a quel portone che il 23 tornerà ad aprirsi e alla storia che riabbraccerà fedeli o semplici curiosi perché, ribadisce l’arcivescovo, "la riapertura deve essere una festa dei fedeli, che canteranno l’Osanna, e allo stesso tempo dell’intero popolo". E quel giorno, "quel pomeriggio – chiude con emozione Perego – , potremo dare inizio alla settimana santa con un motivo di festa e di orgoglio in più".