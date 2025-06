La Compagnia del Vado in scena. C’è il soldato fanfarone di Plauto

La Compagnia del Vado porta in scena la commedia di Plauto “Miles gloriosus” con interventi danzati eseguiti dal gruppo danza “L’Unicorno” e l’introduzione storica di Francesco Scafuri.

L’appuntamento è per oggi, alle 17,30, al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara (via XX Settembre 122) con gli attori della Compagnia del Vado (della Contrada di Santa Maria in Vado). In seguito al successo della precedente rappresentazione del febbraio scorso, verrà messo in scena “Miles gloriosus” (“Il soldato fanfarone”), una delle più divertenti commedie di Tito Maccio Plauto, il celebre commediografo dell’antichità latina. Lo spettacolo, arricchito da interventi danzati eseguiti dal gruppo danza ’L’Unicorno’, sarà presentato e introdotto dallo storico e scrittore Francesco Scafuri. L’iniziativa è organizzata dal Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, in collaborazione con le associazioni Ferrariae Decus e Bal’danza. Lo spettacolo è incluso nel biglietto di visita al giardino (1 euro). La Compagnia del Vado si ispira alla tradizione teatrale del periodo estense. A quei tempi è documentata la ripresa del teatro classico per opera del duca di Ferrara Ercole I d’Este, straordinario promotore di diverse rappresentazioni, tra cui ’Miles gloriosus’ che, insieme ad altre commedie di Plauto, venne messa in scena nel 1502 all’interno del Palazzo della Ragione in occasione dei festeggiamenti per le nozze di Alfonso I d’Este con Lucrezia Borgia.

’Miles Gloriosus’: la trama. Si tratta di una delle più divertenti commedie di Plauto. Racconta le disavventure di Pirgopolinice, un vanaglorioso militare tanto pieno di sé quanto facilmente ingannabile. Pirgopolinice è convinto che tutte le donne debbano cadere ai suoi piedi ed ha con sé, avendola rapita, una bellissima fanciulla, ma quando gli dicono che la moglie del vicino è follemente innamorata di lui, lascia libera la giovinetta per disporsi al nuovo amore. Si tratta però di una beffa ordita ai suoi danni da un servo astuto e dal suo padrone per riavere la ragazza.