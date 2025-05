La compagnia dialettale ’Strapaes’ sul palco con una commedia

"Che bel mestiere fare il giardiniere" è l’ultima commedia che la meravigliosa compagnia dialettale Strapaes propone stasera ed anche martedì prossimo e sabato 31 maggio sempre alle 21 al teatro di Bosco Mesola. Una commedia comico brillante in due atti di Stefano Palmucci, liberamente adattata dalla Strapaes che narra di Sergio, un impiegato che in un crescendo di sotterfugi, espedienti ed equivoci d’ogni genere, cercherà di aggiudicarsi la promozione dopo aver profuso ogni sforzo e speso ogni energia. Sul palco Raffaele Zanellati, Alberto Paganini, Alessandra Roma, Antonio Balestra, Liseno Mangolini, Morena Feggi, Sonia Pennini e Debora Viviani, per la regia di Maurizio Gatti. Con questa commedia nei 40 anni di vita della Strapaes ne sono state presentate ben 29, compresa quest’ultima, per le quali nell’interpretare i vari personaggi si sono alternati sul palco 67 interpreti, con 4 registi che si sono succeduti alla regia. Il pubblico segue sempre questa compagnia dialettale, che nel tempo stava perdendo i locali e poi con l’aiuto del Comune, c’è stata la possibilità di farlo diventare teatro e così è stato. La prevendita del biglietto al prezzo di 5 euro è presso l’edicola Staver di Bosco Mesola.