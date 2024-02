"La compassione di Gesù. Tra la pietà di Dio il cuore di una madre"

La Giornata mondiale del Malato quest’anno è corredata dalla lettura di un miracolo in favore di un lebbroso. Per l’evangelista Marco è la prima guarigione dopo che Gesù prese la decisione di estendere la propria azione oltre la zona di Cafarnao, dove era stato acclamato tanto che tutta la città si era assiepata davanti alla porta della casa della suocera di Pietro, guarita lei stessa da una forte febbre (Mc 1,29-34). Gesù accresce l’influenza benefica della predicazione e delle guarigioni, perché è venuto dal Padre per soccorrere gli uomini come un medico, che si dedica agli ammalati (cfr. Mc 2,17). Commuove vedere come li attragga, dando loro la speranza in una guarigione da lungo ricercata e attesa. Il lebbroso si avvicina a Gesù con discrezione, ma determinato ad affidarsi al suo potere. L’evangelista preferisce sottolineare la commozione di Gesù: ebbe compassione, scrive. Un verbo alla frontiera tra il cuore di madre e la pietà di Dio. Non indica un sentimento momentaneo, ma la disponibilità di intervenire per la vita degli uomini. Vi è sottintesa quella compassione, che lega Dio all’uomo, guardato sempre come figlio benvoluto e per il quale è disposto a donare il proprio Figlio. Gesù ascolta la supplica del lebbroso e lo guarisce con il tocco della mano e con la parola. Ingiunge, però, di presentarsi ai sacerdoti del tempio, perché ne prendano atto ed egli possa essere reintegrato alla libera vita sociale. Nel contesto del culto la dichiarazione della guarigione è il momento per testimoniare la fedeltà di Dio all’alleanza, per cui egli assicurava di salvare il suo popolo: una salvezza che giunge a distruggere il peccato, causa di ogni male. Gesù vuole anche che non si diffonda la notizia. Inutile! Come trattenere la gioia di essere stato guarito con l’amorevole gesto della compassione? Il lebbroso guarito divulga la notizia ovunque per condividere con tutti l’esperienza di avere incontrato un salvatore, che guarisce chi confida in lui. Il mondo dei malati non si è fatto attendere. Tutti si recano da Gesù, anche se la fama di guaritore lo costringe ad evitare i luoghi abitati. Abbandonano la città, che non offre loro nessuna guarigione. Alla burocrazia e all’orgoglio del potere subentra la compassione di Dio che Israele ha sperimentato, quando è stato liberato dalla schiavitù d’Egitto e condotto per quarant’anni nel deserto fino alla terra promessa. Ora egli agisce con la stessa compassione in Gesù, il quale non si attarda dove l’applaudono, ma si mette in cammino per raggiungere le persone e guarirle con la sua tenerezza.

P. Tiziano Pegoraro rci