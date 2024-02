La competizione elettorale e gli scenari politici futuri

Caro Carlino,

nel punto di domenica 11 febbraio sulla candidatura di Anselmo, Bendin spiegava in modo chiaro la sfida che la sinistra unita lancia all’attuale maggioranza. Sono convinta che, per il bene della democrazia, la sinistra debba essere forte e unita perchè la vittoria dell’attuale coalizione risulti forte e chiara: vincere se la sinistra è divisa sminuisce il valore della vittoria. La maggioranza che uscirà dalle urne il prossimo 9 giugno sarà uguale a quella attuale nella sostanza ma non nei numeri, con novità rilevanti. Il sindaco sarà lo stesso, ma il vicesindaco sarà Alessandro Balboni. L’altra carica importante, quella del presidente del Consiglio Comunale, dovrebbe andare a Forza Italia secondo una logica di coalizione equilibrata. La composizione dei consiglieri di maggioranza sarà tutta nuova e diversi il peso dei gruppi. I ferraresi leghisti saranno imbarazzati: dovranno scegliere tra la lista della Lega e quella di Fabbri. I Fratelli d’Italia cercheranno candidati che nel tempo non riservino spiacevoli sorprese (vedi cosa successo alla Lega). E Forza Italia? Dovrà fare appello ai valori fondanti del movimento e all’orgoglio della propria forza insita nelle persone che si candideranno. Dovrà parlare ai ferraresi per conquistare voti persi e diventare forza determinante nella coalizione.

Pasquina Ferrari