’La Comune’ chiama all’azione:: "Serve una grande lista popolare"

"Caro amico, cara amica, fra meno di sei mesi a Ferrara si vota e la coalizione di destra appare sempre più favorita". Inizia così la lettera-appello de ’La Comune’ di Ferrara. "I partiti e le forze di opposizione – spiegano i promotori dell’iniziativa politica dal basso – sono ancora divise sul nome del candidatoa e incapaci di presentare agli elettori un programma serio e concreto per il futuro di Ferrara. Tutti sembrano aspettare non si sa bene cosa: un’idea “geniale”, una mediazione al ribasso, uno strano ticket, un altro garbuglio… Purtroppo, questo atteggiamento poco comprensibile dal punto di vista dei cittadini, avrà come probabile risultato quello di facilitare la rielezione della Giunta Fabbri e aumentare il popolo dei non votanti". Di qui l’appello ai cittadini: "Se vogliamo innescare un processo virtuoso che scuota l’apatia politica occorre scendere in campo già ora con una Grande Lista Popolare. E occorre che ognuno e ognuna di noi faccia un passo avanti e si assuma un impegno personale, offrendo la propria competenza, le propria passione, il proprio senso civico e anche un po’ del proprio tempo". ’La Comune’ ricorda il lavoro di questi mesi: "Abbiamo individuato alcuni punti fondamentali (i cardini del futuro programma elettorale) per realizzare una vera e propria svolta nei contenuti e nei metodi del governo cittadino: la decarbonizzazione e il contrasto alla emergenza climatica, lo sviluppo del welfare di comunità e l’attenzione verso le nuove povertà e le fasce sociali fragili; lo stop alla privatizzazione e l’impegno concreto per la pubblicizzazione del servizio rifiuti e il servizio idrico, la costruzione di un sistema di democrazia partecipata e la messa a disposizione di strutture gratuite in tutti i quartieri e le frazioni. La Ferrara che vogliamo è una città governata direttamente dagli stessi cittadini".

Il 16 dicembre ’La Comune’ si ritroverà con i simpatizzanti: "Con singoli cittadini, gruppi spontanei, comitati, associazioni, partiti di opposizione vorremmo incominciare a presentare persone disposte a dare il proprio contributo, in campagna elettorale e quindi nel futuro governo della città. Non cerchiamo candidati a sindaco o a questo o quell’assessorato. Cerchiamo invece 10, 20, 30… ferraresi disposti a lavorare e ad occuparsi di un particolare campo, settore, problema. Perché i problemi della città sono veramente tanti, ma in città ci sono altrettante competenze capaci di affrontarli". Gli interessati al colloquio sono inviatti a scrivere a info@lacomunediferrara.it