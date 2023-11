‘La Comune’ guarda al futuro : "Ripensiamo la città dal basso"

"Ci aspettiamo grande partecipazione da parte della società civile, ovvero tutto il mondo del volontariato e delle associazioni che quotidianamente operano a Ferrara a 360 gradi". Anna Zonari, portavoce de ‘La Comune di Ferrara’, anticipa alcuni temi sul primo dei tre incontri organizzati e in programma oggi pomeriggio al Centro Sociale ‘Il Quadrifoglio’ di Pontelagoscuro: un "world cafè sul futuro di Ferrara". Dalle 15 in poi spazio a tantissimi temi per una città a misura delle fragilità umane, come spiega la stessa Zonari: "Ci rivolgiamo a tutto quel mondo del volontariato, dei comitati e delle associazioni che ogni giorno operano a Ferrara e hanno sviluppato esperienze, competenze e idee. Dal momento che esiste questa società civile vivace e produttiva, pensiamo che possa con responsabilità contribuire alla costruzione di un programma elettorale per la nostra città. L’invito è esteso ai partiti del Tavolo dell’Alternativa che in questi mesi si sono confrontati sulla convergenza di un programma comune, e l’obiettivo è di delineare alcune linee guida. Come lo faremo? Con la tecnica del world cafè, seguiremo i quattro cicli di vita – infanzia, adolescenza, età adulta e terza età – in modo che qualsiasi cittadino si potrà immedesimare in una problematica".

Zonari entra poi nel dettaglio dei tre incontri, chiarendo l’obiettivo finale: "Siamo fiduciosi sul fatto che possano emergere risorse umane in grado di amministrare la città. Al momento sono usciti due nomi in alternativa all’attuale giunta ma noi immaginiamo possano essere anche di più. Se Anselmo e Calafà parteciperanno? Ancora non lo sappiamo, ma sarebbe interessante capire da loro che visione di città hanno". Ma qual è la sfida de ‘La Comune di Ferrara’? "Provare dal basso a ripensare e a costruire un’esperienza politica basata su metodi nuovi – spiega Zonari –, nell’ultima tornata elettorale il 40% dei cittadini ferraresi non ha votato, il che significa che probabilmente i partiti hanno deluso. C’è la possibilità di costruire una grande lista allargata capace di intercettare questo gran numero di astenuti. Comprendiamo che c’è una certa disillusione rispetto alle prospettive di un centrosinistra non proprio attrattivo, ma pensiamo valga la pena impegnarsi per tentare di cambiare il metodo con cui si fa politica, cercando di allargare le maglie e creare un sistema in grado di intercettare le risorse vitali della città". Dopo il primo incontro di oggi, ‘La Comune di Ferrara’ si ritroverà domenica 3 dicembre per la raccolta delle candidature per poi chiudere sabato 16 dicembre con l’individuazione del candidato e della squadra.

Jacopo Cavallini