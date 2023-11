’La Comune’ organizza il World cafè

L’appuntamento è domenica 19 novembre. Si chiama World cafè e a organizzarlo è il gruppo La Comune di Ferrara, a partire dalle 15 nella sede del centro sociale il Quadrifoglio a Pontelagoscuro. L’obiettivo è quello di "dare vita a conversazioni informali, vivaci, concrete e costruttive che riguardano questioni cruciali per la nostra città: cultura, arte, giovani, trama verde, energia, economia, equità sociale, lavoro, salute, beni comuni, democrazia partecipata, inclusione, scuola, università, sicurezza, mobilità, rigenerazione urbana e donne".

"In vista delle elezioni di giugno 2024 – si legge nel comunicato de La Comune (nella foto la portavoce Anna Zonari) - crediamo nell’importanza che sia la società civile, il mondo del volontariato sociale e culturale e la parte attiva della cittadinanza che ha manifestato e lottato in questi anni, a confrontare le proprie idee, indicare i programmi per una Ferrara migliore, proporre persone competenti e motivate e scegliere attraverso il voto le figure del candidato o della candidata sindaco insieme alla squadra". L’invito della Comune è aperto ad associazioni, gruppi informali, cittadini attivi, assieme ai partiti e alle formazioni politiche del Tavolo dell’Alternativa. "La nostra – si legge - è una comunità vivace, ricca di idee, competenze, esperienze, talenti che possono essere messi a disposizione per costruire insieme un programma dal basso".

D’altra parte questa è l’occasione che da tempo anche i componenti del Tavolo dell’Alternativa cercavano da un po’. Tanto più che, come viene confermato a più livelli, l’obiettivo è quello di allargare il perimetro del centrosinistra oltre i confini dei partiti, dando spazio ai civici.

