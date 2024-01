La Comune si presenta: "Programma condiviso e cittadini protagonisti". I socialisti con Zonari

C’è un dato politico interessante che sta alla base dell’incontro fissato dalla Comune per domattina (dalle 9.30 alla sala macchine del Grisù). Ossia che la prima, vera, iniziativa del centrosinistra che apre la campagna elettorale in vista delle amministrative viene fatta in ‘assenza’ dei partiti ‘maggiori’ e in particolare del Pd. Sarà l’occasione, quella di domani, per Anna Zonari – animatrice del gruppo civico – di presentare la sua candidatura a sindaca. D’altra parte, va detto che per il momento è lei l’unica che si è spesa in modo ufficiale per tentare di disarcionare il sindaco uscente Alan Fabbri e farsi interprete delle istanze alternative. L’avvocato Fabio Anselmo, che ha già comunque incassato i dividendi di Movimento 5 Stelle e Pd, non ha ancora sciolto la riserva sul suo impegno diretto nella tenzone. Quella di domattina è la terza tappa di un lungo percorso che La Comune ha iniziato a novembre, proseguita il mese successivo. "Nella prima tappa di novembre – ricordano dalla Comune - sono state individuate le cinque direzioni principali per costruire un programma elettorale. È stata individuata una "traccia condivisa", ancora aperta ad altri contributi: decarbonizzazione e rigenerazione urbana, beni comuni da riconquistare, strumenti di democrazia partecipata, una cultura grande come una città, welfare di comunità diritti e cittadinanza. Nella seconda tappa di dicembre si sono raccolte le prime disponibilità dei cittadini a rendersi protagonisti attivi della campagna elettorale". Nel frattempo, Zonari incassa l’appoggio del Psi che ha deciso di sostenere la candidatura e il percorso della civica di centrosinistra. Dopo aver descritto il contesto piuttosto magmatico nel quale si stanno svolgendo – e si sono svolte – le interlocuzioni nel centrosinistra, il segretario provinciale Davide Stabellini e il segretario comunale Gianni Squerzanti, sono molto chiari. "Il nostro partito deve posizionarsi in coerenza con le valutazioni già condivise con i compagni nel direttivo scorso, dando concretezza ad una linea politica e strategica – spiegano i socialisti- . In un quadro di forte contrapposizione mediatica, quale si determinerà, tra l’attuale sindaco e il candidato Fabio Anselmo, il nostro obiettivo deve essere quello di riportare al voto un elettorato riformista che vuole misurarsi sulle cose da fare per soddisfare i bisogni di una città e della sua popolazione intervenendo su sanità, sicurezza, sensibilità e coinvolgimento della popolazione anziana, mobilità e trasporto pubblico, sviluppo e prospettive di lavoro". Queste sono le ragioni "che ci hanno fatto schierare prima in appoggio di Laura Calafà – spiegano Stabellini e Squerzanti - boicottata e non voluta da Pd e Movimento 5 Stelle. Oggi, in coerenza riteniamo che il nostro appoggio debba essere assicurato ad Anna Zonari che, anche in qualità di candidata donna fortemente impegnata nel sociale ed espressione di una lista civica che già da mesi ha attivato percorsi di ascolto e confronto della cittadinanza, meglio sappia cogliere le esigenze ed i bisogni della gente".