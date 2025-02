La comunicazione al Copernico?. Con Iti Tv tutto diventa più facile

Quante volte studenti e i professori avrebbero desiderato un modo più semplice e diretto per ricevere e reperire le comunicazioni di tutti i giorni? Ora grazie a Iti Tv, l’istituto Copernico Carpeggiani dispone di uno strumento innovativo e digitale a disposizione di tutti: compresi i genitori, il personale scolastico e i visitatori. Il tutto nasce cinque anni fa dall’idea dei due studenti capi progetto, Diego Bonati e Luca Corticelli, infine ereditato dall’attuale classe quinta X per portare avanti l’iniziativa. Il progetto è stato presentato con una conferenza stampa dal dirigente scolastico Francesco Borciani assieme alla coordinatrice di classe Barbara Dioloiti e agli studenti Caterina Bazzanini, Gabriele Bovina e Samuele Marinelli.

"Non posso che ringraziare i ragazzi per quest’iniziativa – esordisce Borciani –; la ritengo importante perché è da tempo che stiamo cercando uno spazio per la partecipazione degli studenti, per far modo che possano incidere sulla vita dell’istituto. Iti Tv risponde perfettamente a questo, perché gli studenti decidono in autonomia di fare qualcosa per l’interesse di tutta la comunità scolastica".

Il progetto nasce con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e la tempestività delle comunicazioni. Infatti, ha avuto particolarmente effetto durante la pandemia, dato che fungeva da canale diretto per comunicare informazioni a studenti e personale scolastico. Ora il sistema di comunicazione è stato rinnovato con nuove interfacce grafiche per favorire una migliore fruizione, ma soprattutto è stato in gran parte automatizzato il processo di aggiornamento delle informazioni e di creazione degli account, dato che in passato quella necessità costituiva un vero e proprio lavoro a tempo pieno per gli studenti responsabili. Questi ultimi hanno svolto un ottimo lavoro, anticipando i tempi sul loro piano di studio, dato che alcuni linguaggi di programmazione li avrebbero fatti solo negli anni successivi. Nonostante, ciò il progetto è stato portato a termine con successo e tante sono le idee per migliorare ancora: come lo sviluppo di una App per smartphone.

Damiano Moscardi