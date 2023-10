"La comunità fa squadra". Sport e promozione sociale. Domenica al Fienile di Baura

Adulti, bambini, mondo del sociale e valori dell’artigianato. Sono questi gli ingredienti che daranno vita, domenica al Fienile di Baura (via Raffanello, 79), a ‘La comunità fa squadra’. Una giornata di festa e sport promossa dall’associazione di promozione sociale ANCoS, che vedrà come protagonisti bambini, famiglie, mondo del sociale, dello sport e imprenditori artigiani. "Gli elementi significativi di una comunità", spiegano il presidente provinciale e il segretario di Confartigianato, Graziano Gallerani e Paolo Cirelli. A illustrare il programma della giornata, la presidente di Ancos Liliana Fornea e la coordinatrice Lara Pellegatti. Si parte, alle 10 del mattino, con il primo appuntamento sportivo: il quadrangolare di calcio che verrà disputato dalla categoria ‘pulcini’ delle società sportive Atletico Costa, Spal Calcio Femminile, Acli San Luca, San Giorgio, Olimpia Quartesana. A seguire, verrà servito il pranzo caratterizzato da piatti realizzati con i prodotti degli artigiani del territorio, preparato dagli ospiti del Fienile di Baura. Dalle 14, inizierà la seconda fase del quadrangolare di calcio, per poi arrivare alle premiazioni. Il pomeriggio, in collaborazione con B h. audio, sarà caratterizzato da un momento di aggregazione, sempre dedicato ai bambini, cui verrà offerta la merenda. Nel corso dell’evento "La comunità fa squadra", che ha ottenuto il patrocinio del Comune, oltre al sostegno di diverse imprese associate a Confartigianato, sarà presente un banchetto per pubblicizzare l’ apertura, avvenuta a settembre, del Welf@re Specialist point di Ancos, lo sportello di orientamento e accesso al welfare.