La comunità nigeriana e il dono del sangue

Oggi, alle 11, nella sala del consiglio comunale di Ferrara (piazza del Municipio 2) avrà luogo un incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ferrara con l’Azienda Ospedaliero Universitaria e Azienda Usl di Ferrara rivolto alla comunità nigeriana, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini in particolare riferita alla donazione del sangue. Si tratta di un primo momento nell’ambito di un percorso che coinvolgerà passo dopo passo anche altre comunità straniere del Centro Africa presenti in città. All’incontro con le diverse componenti della comunità nigeriana interverranno rappresentanti del Comune di Ferrara, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria e Azienda Usl di Ferrara, Avis, Coop Cidas, Fondazione Migrantes e forze dell’ordine. Il sangue è un’esigenza quotidiana che diventa tragica ogni volta che manca, non solo in caso di eventi eccezionali quali incidenti, ma anche e soprattutto nella gestione ordinaria dell’attività sanitaria. L’integrazione fra popoli di diversa provenienza e cultura passa anche dal sangue. Un gesto semplice, quello della donazione, capace di abbattere tabù culturali e pregiudizi. “ L’oro rosso” non ha cittadinanza, non parla lingue diverse, non ha barriere da superare. Nel nostro Paese i donatori di sangue sono un milione e 660 mila, circa il 4,4% della popolazione potenzialmente idonea. Numeri che posizionano gli italiani tra i migliori volontari d’Europa in questo settore. Tra i motivi dell’ exploit degli ultimi anni c’è in particolare anche la donazione da parte di cittadini stranieri che secondo alcune stime sarebbero circa 150 mila (il 2,5% degli stranieri presenti sul territorio). Un donatore su dieci , insomma, non è italiano di nascita. Che tipo di risorsa possono essere, i cittadini stranieri, per il sistema sangue? Di recente sono stati controllati su basi mediche i donatori stranieri, è emerso che con l’aumento della popolazione straniera in Italia dovranno aumentare anche i donatori stranieri, in modo da salvaguardare un delicato equilibrio percentuale di gruppi sanguigni.