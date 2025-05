La comunità ricorda Dante Bighi. Con l’arte diede lustro al paese

Copparo, come ogni anno, ha ricordato uno dei propri figli più illustri. Ieri, infatti, si è tenuta la cerimonia di commemorazione in occasione del 31esimo anniversario della scomparsa di Dante Bighi, figura di spicco del panorama artistico e culturale del Novecento. Nato a Copparo il 18 marzo 1926 e deceduto a Milano il 18 maggio del 1994, Bighi ha dato lustro a Copparo, mantenendo sempre vivo un forte legame con la sua terra d’origine. È stato un artista eclettico e innovatore: dalle celebri campagne pubblicitarie ai ‘libri oggetto’, dalle raccolte d’arte ai cenacoli di artisti, il suo contributo ha lasciato un’impronta significativa nella cultura del XX secolo. E ieri mattina si è rinnovato il ricordo e l’affetto verso una figura che ha saputo rappresentare l’anima creativa di un’intera comunità, con un cerimonia cui hanno preso parte amministratori locali, l’assessore Simone Grandi e il presidente del Consiglio comunale Lorenzo Fiammanti, amici e familiari che lo hanno ricordato non solo come artista, ma anche l’uomo, il concittadino, l’amico.