La comunità saluta don Fabio: "È stato un pilastro per tutti"

La comunità di Mesola, ha salutato Don Fabio con una messa ricca di emozioni, sabato pomeriggio nella chiesa parrocchiale dove si sono raccolto fedeli, amici e rappresentanti delle istituzioni per l’ultima messa del sacerdote che lascia la parrocchia di Mesola dopo anni di servizio pastorale profondo e autentico. La funzione si è svolta in un clima di grande emozione. A rendere ancora più significativo il momento, la presenza del brigadiere Gaetano Della Volpe, che ha voluto portare personalmente i saluti e il ringraziamento dell’Arma dei Carabinieri, sottolineando il rapporto di stima costruito negli anni. "Cari concittadini, autorità civili e religiose e amici, oggi ci ritroviamo qui non solo per salutare ma per ringraziare, poiché chiamato a proseguire il suo cammino pastorale – ha detto il sindaco Lisa Duò – in un’altra parrocchia. Un momento che suscita sentimenti contrastanti: da una parte la tristezza per un saluto che non avrei mai voluto fare e dall’altra il senso di gratitudine profonda per quanto Don Fabio ha rappresentato e continuerà a rappresentare per la nostra comunità. In questi anni ha saputo essere guida spirituale, amico, punto di riferimento. Ha accompagnato le famiglie nei momenti più importanti, ma anche nei momenti più difficili, con una parola di conforto, una preghiera, una presenza silenziosa ma significativa". A nome di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza il primo cittadino ha ringraziato di cuore per tutto ciò che ha fatto, "ma soprattutto per ciò che sei stato: un parroco presente, vicino, autentico".

