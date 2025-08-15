La condanna di Fabbri: "Al Sharif come i martiri ’43. Hanno oltrepassato il limite"

"Garantire la libertà di manifestare è un conto, utilizzare la nostra Storia, rovesciandola e reinterpretandola a proprio piacimento è tutt’altra questione. Accostare il giornalista di Al Jazeera, morto in un attentato a Gaza, ai martiri dell’eccidio del Castello della lunga notte del ‘43, è strumentalizzare la nostra memoria storica. Vuol dire non portare minimamente rispetto a chi ha dato la vita per un’Italia democratica, libera e giusta. Significa non rispettare quei ferraresi che, con la propria esistenza e la propria azione, hanno lottato per la nostra democrazia. A Ferrara si è oltrepassato il limite. Questo non è diritto di manifestare, questa è totale mancanza di rispetto verso i luoghi simbolo della storia della nostra città. Ora chiederò al prefetto di intervenire".

Così il sindaco Alan Fabbri a seguito degli episodi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni. Lo scorso 11 agosto, la fotografia del giornalista Anas al Sharif, corrispondente di Al Jazeera dalla Striscia di Gaza ucciso durante un bombardamento, è stata apposta dal gruppo di "Ferrara per la Palestina" sotto la lapide che ricorda la fucilazione di Pasquale Colagrande, Giulio Piazzi, Ugo Teglio e Alberto Vita Finzi, avvenuta nel novembre del 1943 a Ferrara, come rappresaglia fascista. Vennero uccise 11 persone tra ebrei e oppositori al regime.

A seguito del corteo e della manifestazione, la foto èstata rimossa e gli organizzatori della manifestazione avevano condannato questo gesto etichettandolo come vile. Ieri è stata apposta nuovamente l’immagine del giornalista ucciso davanti alla lapide, unita alla bandiera palestinese (poi entrambe tolte a fine manifestazione). Il gruppo ha fatto sapere che ogni mercoledì sarà in piazza per commemorare le vittime palestinesi. "Un conto è manifestare, un conto è rovesciare i valori che caratterizzano la nostra democrazia e imporre agli altri il proprio pensiero. Da sindaco, ho sempre tutelato e garantito il diritto e lo spazio di manifestare da parte di tutti, ma qui siamo ben oltre i confini della libertà di pensiero e della tutela dei propri ideali. Vedere oltraggiata la memoria dei nostri martiri e vedere utilizzato impropriamente un monumento della nostra città è profondamente sconcertante. Trovo vergognoso e deplorevole strumentalizzare una questione così drammatica come il conflitto israelo-palestinese, tema che può creare occasioni di confronto in ben altri modi e in altre sedi. Invece qui a Ferrara sta diventando occasione per altra violenza, sterile e pretestuosa – sottolinea il sindaco –. Azioni simili non c’entrano nulla con quanto sta accadendo a Gaza, che tutti noi stiamo seguendo con attenzione. Sembrano alimentare un odio viscerale verso gli ebrei, una rabbia che nei secoli si ripropone e ha già visto in passato la nostra città tristemente protagonista. Trovo tutto questo vergognoso. Ferrara è una città che si basa sui valori della libertà, della responsabilità e della democrazia. E’ ora che il prefetto intervenga".