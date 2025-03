La Conferenza socio sanitaria. Ipotesi Tosi al posto di Fabbri

Forse i tempi sono maturi per un passaggio di consegne al vertice della Conferenza territoriale socio-sanitaria. Già da tempo il sindaco Alan Fabbri, che la presiede di diritto essendo il primo cittadino della città capoluogo, aveva maturato l’orientamento di cedere il testimone. Qualche giorno fa, in una nota, Fabbri era stato esplicito: "Esprimo la mia volontà di dare l’opportunità a ricoprire il ruolo di presidente della ’Conferenza’ a un altro sindaco". Tra le ipotesi più accreditate, si fa strada quella che potrebbe vedere al vertice dell’organismo consultivo il sindaco di Fiscaglia, Fabio Tosi. Profilo civico, orientamento moderato, il primo cittadino fiscagliese potrebbe raccogliere l’apprezzamento di diversi colleghi che siedono in Ctss. Il fatto che Tosi non sia immediatamente riconducibile a uno schieramento politico, gioca sicuramente in suo favore. In più, dal canto suo ha sempre dimostrato un certo interessamento alle tematiche sanitarie, anche intervenendo in sede di assemblea. Il nome potrebbe emergere giovedì, proprio nel corso dell’assise già programmata da tempo. Contattato dal Carlino, Tosi non nasconde una certa soddisfazione nell’essere uno tra i principali ‘papabili’ per assumere la presidenza dell’organismo consultivo. "Qualora i colleghi sindaci dovessero indicarmi come successore – scandisce Tosi – sarei onorato. Si tratta di un incarico che tradizionalmente appartiene al primo cittadino della città capoluogo. Ma, di fronte alla volontà espressa da Fabbri di dare a un altro questa opportunità, sarei felice di fare la mia parte". Ben conscio, prosegue il sindaco nel ragionamento, "che la sanità pubblica attraversa un periodo non certo semplice, anche sul nostro territorio". "La fusione delle due aziende sanitarie – prosegue – resta una delle priorità per il territorio ferrarese. È un tema del quale abbiamo discusso a più riprese e che rappresenta certamente una sfida da traguardare. Anche per garantire al territorio un’omogeneità dei servizi erogati".

A proposito di servizi, Tosi insiste sulla medicina generale. "Nel mio territorio, nel Basso ma più in generale in tutto il ferrarese – scandisce – scontiamo diverse difficoltà legate al reperimento di medici di medicina generale. La carenza di personale medico-sanitario è "un altro di quei dossier che devono essere affrontati con il massimo dell’urgenza". Anche il sindaco Fabbri, nella nota inviata qualche giorno fa, metteva in fila alcune priorità. Il sindaco ha ricordato il "percorso di fusione tra le due aziende Asl e Sant’Anna, da me sempre sostenuto, contrariamente al Pd", ribadendo la necessità ora di una legge per rendere possibile la conclusione dell’iter. E poi "la necessità di stabilizzare e l’urgenza di incrementare il personale sanitario e la gestione del Pronto soccorso di Cona, in particolare il problema del turn over dei medici e del personale sanitario".

f.d.b.