La conoscenza, antidoto contro l’antisemitismo

Leggo con estremo interesse il fondo pubblicato domenica dal titolo “Un conflitto che interroga la storia” a firma di Cristiano Bendin. E’ un invito rivolto ai ferraresi a riflettere su quanto sta accadendo in Medio Oriente. Fatti tragici che, al di là di un turbamento spontaneo e sincero, non sembra abbiano scosso più di tanto le coscienze della città del Meis e, come viene opportunamente ricordato, la città che accolse nel 1492 su invito del duca Ercole I gli ebrei sefarditi cacciat dalla Spagna. Ferrara Cambia aps, come contributo alla conoscenza, organizza, per il 16 novembre alle 17.30 in Sala Arengo, un incontro aperto alla città.

* assessore al Pnrr